Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.122,15 %0,67
        DOLAR 41,3961 %0,26
        EURO 48,6737 %-0,19
        GRAM ALTIN 4.859,47 %0,44
        FAİZ 39,91 %0,18
        GÜMÜŞ GRAM 56,11 %1,03
        BITCOIN 116.408,00 %-1,00
        GBP/TRY 55,8436 %-0,43
        EUR/USD 1,1749 %-0,33
        BRENT 67,44 %0,00
        ÇEYREK ALTIN 7.933,69 %0,29
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜRASAŞ yerli 6 akslı elektrikli lokomotif üretecek - İş-Yaşam Haberleri

        TÜRASAŞ yerli 6 akslı elektrikli lokomotif üretecek

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından yürütülen yeni ana hat lokomotifi projesinin, Türkiye'nin yerli ve milli ilk 6 akslı elektrikli lokomotifi olacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 14:52 Güncelleme: 19.09.2025 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜRASAŞ yerli 6 akslı elektrikli lokomotif üretecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından yürütülen yeni ana hat lokomotif projesine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, projenin hem elektrikli hem de dizel elektrikli olarak üretileceğini belirterek, “Türkiye’nin en güçlü elektrikli ve dizel elektrikli lokomotiflerini üreteceğiz. Milli CoCo Tipi Anahat Lokomotifi, ülkemizin ilk yerli ve milli 6 akslı elektrikli lokomotifi olacak.” dedi.

        Konsept ve ön tasarım aşamalarını tamamladıklarını ifade eden Uraloğlu, “CoCo Elektrikli Lokomotif, 4 akslı E-5000’e göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla güce sahip olacak. Tasarım hedefimiz 7,2 megawatt güce ulaşmak.” diye konuştu.

        Dizel elektrikli versiyonun ise 3 bin 750 beygir gücünde tasarlandığını ve sınıfının en güçlüsü olacağını aktaran Uraloğlu, “Modüler tasarım ile elektrikli ve dizel elektrikli lokomotifin boji ve şasi alt ana aksamlarını ortak tasarladık. Böylece üretim süresini kısaltıp maliyeti düşürmeyi hedefledik. E-5000’de edindiğimiz tecrübeyi bu projeye aktarıyoruz. Aynı ürün ailesini kullanarak yedek malzeme çeşitliliğini de azaltacağız. Bu lokomotif, ülkemizde sınıfının en güçlüsü ve 6 akslı ilk yerli ve milli lokomotif olacak.” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek
        Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        İki yurt müdürü görevden alındı
        İki yurt müdürü görevden alındı
        Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı
        Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Bisikletiyle ölüme uçtu! Aileden feci iddia!
        Bisikletiyle ölüme uçtu! Aileden feci iddia!
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Babaannesini tüple katletti!
        Babaannesini tüple katletti!
        Gazze'de ateşkes tasarısına ABD'den veto
        Gazze'de ateşkes tasarısına ABD'den veto
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri