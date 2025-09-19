TÜRASAŞ yerli 6 akslı elektrikli lokomotif üretecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından yürütülen yeni ana hat lokomotif projesine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, projenin hem elektrikli hem de dizel elektrikli olarak üretileceğini belirterek, “Türkiye’nin en güçlü elektrikli ve dizel elektrikli lokomotiflerini üreteceğiz. Milli CoCo Tipi Anahat Lokomotifi, ülkemizin ilk yerli ve milli 6 akslı elektrikli lokomotifi olacak.” dedi.

Konsept ve ön tasarım aşamalarını tamamladıklarını ifade eden Uraloğlu, “CoCo Elektrikli Lokomotif, 4 akslı E-5000’e göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla güce sahip olacak. Tasarım hedefimiz 7,2 megawatt güce ulaşmak.” diye konuştu.

Dizel elektrikli versiyonun ise 3 bin 750 beygir gücünde tasarlandığını ve sınıfının en güçlüsü olacağını aktaran Uraloğlu, “Modüler tasarım ile elektrikli ve dizel elektrikli lokomotifin boji ve şasi alt ana aksamlarını ortak tasarladık. Böylece üretim süresini kısaltıp maliyeti düşürmeyi hedefledik. E-5000’de edindiğimiz tecrübeyi bu projeye aktarıyoruz. Aynı ürün ailesini kullanarak yedek malzeme çeşitliliğini de azaltacağız. Bu lokomotif, ülkemizde sınıfının en güçlüsü ve 6 akslı ilk yerli ve milli lokomotif olacak.” ifadelerini kullandı.