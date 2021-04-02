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Turex halka arz talep toplama bitti mi? TUREX halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu ne? İşte izahname

Ekonomi piyasalarının gündeminde Tureks Turizm'in halka arzı var. 2002 yılından beri turizm ve öğrenci-personel taşımacılığı alanlarında hizmet veren Tureks Turizm 22.500.000 TL nominal değerli 22.500.000 adet payı halka arz ediyor. Peki, Turex halka arz talep toplama bitti mi? TUREX halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu ne? İşte TUREX halka arz izahnamesi

Turex halka arz talep toplama bitti mi? TUREX halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu ne? İşte izahname

Kiler Holding bünyesinde turizm, personel ve öğrenci taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren Tureks Turizm halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay geldi ve TUREX halka arz talep toplama dün başladı. OYAK Yatırım liderliğinde gerçekleşecek olan Turex halka arz talep toplama bitti mi? TUREX halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu ne? İşte TUREX halka arz izahnamesi

TUREX TURİZM HALKA ARZ EDİLİYOR!

Borsa’da Satış yöntemiyle halka arz olacak olan Turex Turizm halka arz talep toplama 1-2 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Borsa’da birincil piyasa seans saatleri 10:30 – 13:00 olup, halka arz için emirlerin Cuma günü saat 13:00’e kadar iletilmesi gerekmekte. 8.000.000 adet sermaye artırımı ve 14.500.000 adet de ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 22.500.000 adet payın halka arz edileceği halka arzın büyüklüğü 270.000.000 TL olacak.

TUREX TURİZM HALKA ARZ İZAHNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ


TUREX TURİZM HİSSE FİYATI VE BORSA KODU NE?

Halka arz edilecek paylar ile şirketin halka açıklık oranı %20,83 olacaktır. Halka arza katılmak için herhangi bir hisse senedi alımında olduğu gibi TUREX.HE koduna 12,00 TL fiyatlı alış emri gönderilmesi yeterlidir. Halka arzın bitiş günü olan CUMA saat 13:00’e kadar emrin girilmesi gerekmektedir.

TUREX TURİZM TALEP TOPLAMA NE ZAMAN BİTECEK?

Borsadan Satış yönteminde talepler herkese sırayla birer birer dağıtım yapılarak karşılanmaktadır. Böylece Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit pay dağıtımı yapılacaktır. Özetle ilk emir giren ile son emir giren arasında dağıtımda sadece 1 adet pay farkı oluşmaktadır. Borsa tarafından dağıtım işlemi CUMA günü Pay Piyasası seans kapanışını takiben otomatik olarak yapılmakta ve gerçekleşen pay adetleri yatırımcıların hesaplarına yansıtılmaktadır. Yatırımcılar kullandıkları mobil uygulamalardan, aracı kurumların online şubelerinden ve müşteri temsilcileri aracılığıyla alış emirleri TUREX.HE payına gönderebilecekler.

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