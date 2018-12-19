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ABD Başkanı Trump'ın " Suriye'de olmamızın tek sebebi DEAŞ'ı yendik" açıklamasından sonra Beyaz Saray'dan da flaş bir açıklama geldi. Beyaz Saray, "ABD askerleri Suriye'den dönmeye başladı. DEAŞ'la mücadelede yeni sayfaya geçilirken ABD askerleri ülkeye dönmeye başladı." ifadeleri kullanıldı.
Bir ABD'li yetkili de Suriye'den çekilmesinin 60 ile 100 gün arasında süreceğini söyledi. Peki ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi ne anlama geliyor?
Habertürk yazarı Serdar Turgut, "ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi bölgeyi bıraktığı anlamı taşımaz" dedi.
Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Turgut, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:
"AMERİKA SAHADA TÜRK ASKERİYLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYOR"
Sonuçta ABD, Rusya, Türkiye koordineli çalışırlarsa, Kürtlere de kısıtlı, Amerikalılar'ın Kamışlı, Ruslar'ın Kuzey Irak dedikleri bir kültürel özerklik tanıma, YPG unsurlarının azaltıldığı oluşuma gidilmesi için çalışılıyor. Türkiye'nin sahada kaza olması durumunda Amerikan askeri güçleriyle karşı karşıya kalması. Askeri olarak Amerikalılar korku içinde değil ama Türkiye ile karşı karşıya kalmak onları psikolojik olarak yıpratıyor.
"KÜRTLER'E VERİLEN SÖZLERİ UNUTURSAK ÇALIŞACAK KİMSE BULAMAYIZ"
Bunun düzenli olması, Rusya ile koordineli yapılması, ondan sonra yapılacakların planlanması lazım. Bu uzun süre konuşuluyor. Sürpriz değil. 24 saattçe olacak iş değil. Amerikalılar'ın Kürtler'e verdiği sözler önemli. Diyorlar ki, 'Eğer Kürtlere verilen sözleri unutarsak bir daha dünyanın hiçbir yerinde bize yardım edecek insan bulamıyoruz' diyorlar.
"AMERİKA'NIN ÇEKİLMESİ BÖLGEYİ BIRAKTIĞI ANLAMINA GELMİYOR"
İsrail bölgedeki Kürt milislerin İran'a karşı caydırıcı bir güç olmasına ikna olmuş gibiydi. Bu bağlamda bakacaklardır. İsrail ile ilişkimiz ekonomi alanında çok yüksek düzeyde gidiyor. Rusya'nın planı dahilindeydi bu çekilme. 1 yıl önce konuşuldu. Rusya'nın planının işlemesi bu plana dahildi. Çekilme bırakmak anlamına gelmiyor. Ama askerini topraktan çekme politikası ABD'nin ulusal güvenlik stratejinin bir parçası.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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