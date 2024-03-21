Turgut Altınok, Nevruz ateşinden atladı

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, "Nevruz ateşi, birliğimize, bereketli, sıcak bir yıla, rahmeti, bereketi olan bir yıla, dünyada birliğin ve sevginin hakim olduğu yıla vesile olsun" dedi.

Fotoğraf: AA Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi'nde düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamasına katıldı. Yöresel danslar ve gösterilerin sergilendiği programda konuşan Altınok, "Nevruz Bayramı, asırlardır Türk Cumhuriyetlerimizde ve Orta Asya'da kutlanan bir bayramdır. Nevruz Bayramı, Türklerin Ergenekon'dan çıkış bayramıdır. Bir taraftan da bahar bayramıdır. Nevruz ateşi, birliğimize, bereketli, sıcak bir yıla, rahmeti, bereketi olan, dünyada birliğin ve sevginin hakim olduğu bir yıla vesile olsun" diye konuştu.