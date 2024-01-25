Turhan Çömez kimdir? İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan Adayı Turhan Çömez kaç yaşında, nereli?
'Turhan Çömez kimdir?' sorusu sosyal medyada birçok kişi tarafından merak konusu oldu. İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı olan Turhan Çömez'in hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki Turhan Çömez kimdir? İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez kaç yaşında, nereli?
Turhan Çömez'in hayatı araştırılıyor. İYİ Parti Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı olan Çömez, genel cerrah uzmanıdır. Sosyal medyada son zamanlarda merak konusu olan uzman cerrah kimdir, biyogrofisi nedir? işte detaylar...
TURHAN ÇÖMEZ KİMDİR?
1965 yılında Bandırma’da doğdu. Bandırma İmam Hatip Lisesi’ni 1983 yılında, İstanbul Tıp Fakültesini 1989 yılında bitirdi. Erzurum ve Bandırma’da pratisyen hekimlik yaptı. İstanbul Vakıf Gureba Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı oldu. Aynı hastanede uzman hekim ve başhekim yardımcısı olarak çalıştı. Vatani görevini Elazığ Askeri Hastanesi’nde tamamladı.
AK PARTİ’nin kuruluşunda Genel Başkan Erdoğan’ın Danışmanı ve Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde Balıkesir Milletvekili seçildi. TBMM’de Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı. Siyasete atıldıktan sonra bazı gazete ve dergilerde makaleler yazdı, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerde aydınlanma konferansları verdi. Yurt içi ve yurt dışı siyasi deneyimlerini bir kitap halinde yayınladı. Savaş ve deprem bölgelerinde sivil toplum örgütleri ile yaptığı yardım faaliyetleri nedeni ile TBMM Başkanlığı tarafından Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. 5 yıllık milletvekilliği görevi esnasında mensubu bulunduğu AK PARTİ ile derin fikir ayrılıkları yaşadı ve 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde aday olmayarak parlamentodan ayrıldı.
2008 yılında dil öğrenmek için İngiltere’ye gitti. Ardından açılan Ergenekon Kumpas Davası’nda ömür boyu ağır hapis ve ek olarak 15 yıl ağır hapis istemi ile yargılandı. 12 yıl sürgünde yaşadı. İngiltere’de tüm sınavları başarı ile geçerek yeniden hekimlik diploması aldı ve Basildon Üniversite Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştı. Londra’nın ilk özel Türk Sağlık Merkezi’ni kurdu. İngiltere’de “En Başarılı 40 Yabancı”dan biri seçildi. Birleşik Krallık Lordlar Kamarası’nda kendisine Başarı Ödülü verildi. Ergenekon Kumpas Davasının beraatle sonuçlanmasının ardından Türkiye’ye döndü. Halen İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapıyor.