Erken yaşta evlenen kadın iki çocuğuyla eşinin yolunu gözlüyor

AA

Tural, yazılı açıklamasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının Kovid-19 kapsamında turizm paydaşlarına verilen destekleri memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Yaşanan süreçte Japonya ve Malezya'nın turist rehberlerine destek sağladığına işaret eden Tural, Türkiye'deki turist rehberlerinin de desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Devletin sağlayacağı özel desteklere ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Tural, turist rehberleri için "mikro hibe, geri ödemesiz, faizsiz, kefilsiz kredi imkanları sunulması" önerisinde bulundu.

Tural, bu yıl için eylemli görünen turist rehberlerine yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla kredi imkanı sağlanmasının kolaylık sunacağını kaydetti.