Türkiye’de yılın ilk 9 ayında turist sayısı 41 milyonu, turizm geliri de 26 milyar doları aştı. Turizmde 2023 yılı için revize edilen 75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir hedeflerine hızla yaklaşılıyor. 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri revize öncesi hedefleri, daha 2019 yılı dolmadan yakalanmak üzere. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’ye yılın ilk 9 ayında toplam 41 milyon 564 bin 536 ziyaretçi geldi. Bakanlığın Ocak-Eylül dönemi istatistiklerine göre bir önceki yılın aynı dönemine göre ilk 9 ayda yüzde 14,50 artışla 36 milyon 428 bin 212 yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye’ye TÜİK’in açıkladığı üçüncü çeyrek verilerine göre 5 milyon 136 bin 324 yurt dışı ikametli vatandaş geldi.

TÜİK verilerine göre üçüncü çeyrekte 14 milyar dolar turizm gelirine ulaşılırken, ilk 9 ayın toplamında 26 milyar 634 milyon 764 bin dolar gelir elde edildi. Yılın üçüncü çeyreğinde ve ilk 9 ayındaki kişi başı harcama ise 649 dolar oldu.

TÜRKİYE'YE EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKELER

Bakanlığın Eylül istatistiklerinde, bir önceki yılın aynı ayına göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 13,23 artışla 5 milyon 426 bin 818 oldu. Türkiye’ye Ocak-Eylül döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,28 artışla Rusya Federasyonu birinci, yüzde 12,43 artışla Almanya ikinci, yüzde 16,05 artışla da İngiltere üçüncü oldu. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran takip etti.

Eylül'de ise en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralaması yine değişmedi ve birinci olan Rusya Federasyonu’nda artış oranı yüzde 14,70, ikinci olan Almanya’da yüzde 6, üçüncü olan İngiltere’de yüzde 9,64 olarak gerçekleşti. İngiltere’yi izleyen ülkeler de yine Bulgaristan ve İran oldu.