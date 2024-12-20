Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor. 2024-2025 kış sezonu Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları seyahatseverler tarafından merak ediliyor. Yolculuk Aralık ayında Ankara-Kars yönünde başlayacak olup 2 Mart 2025'te Kars-Ankara yönünde gerçekleşecek tren seferiyle sonlanacak. Peki, TCDD Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, seferler ne zaman başlıyor, nerelerden geçiyor? İşte, 2024-2025 Turistik Doğu Ekspresi sefer tarihleri, bilet fiyatları ve güzergahı hakkında detaylı bilgiler…