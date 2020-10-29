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Singapur ve Asya’nın önde gelen ve en büyük bağımsız portföy yönetim şirketlerinden biri olan Crossinvest Asia’nın çoğunluk hisseleri, İngiltere, Almanya, İsviçre ve Singapur’da yatırım bankacılığı ve portföy yönetim alanlarında uzun yıllardır üst düzey görevlerde bulunan Cem Azak tarafından satın alındı. 1985 yılında İsviçre’de faaliyetlerine başlayan Crossinvest, 2005 yılında ise Singapur’da Crossinvest Asia adıyla fon yönetimi alanında tam lisans alan ilk portföy yönetim şirketi oldu. Crossinvest Asia, özelleştirilmiş finansal çözümler, girişim ve risk sermayesi ürünleriyle; kurumlara, üst gelir seviyesindeki birey ve girişimci ailelere özel, varlık yönetimi ve yatırım hizmetleri sunuyor.

'KÜRESEL PORTFÖY ŞİRKETİ OLACAĞIZ'

Satın alma sonrasında Crossinvest Asia’nın çoğunluk hissedarı olan ve aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenen Cem Azak yaptığı değerlendirmede, Crossinvest Asia’nın bir kaç milyar dolarlık portföyü ile Singapur ve Asya’da en büyük bağımsız portföy yönetim şirketlerinden biri olduğunu belirterek, yeni dönemde yatırımcılarına kapsamlı çözümleri sunacak küresel anlamda bir portföy yönetim şirketi oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. Londra, Frankfurt, New York, Zürih, Dubai, Hong Kong ve Singapur’daki varlıklı bireyler ve ailelerle güçlü bir ilişki ağına sahip olduklarını belirten Cem Azak, Crossinvest Asia olarak bu ilişki ağı ve küresel düzeyde önde gelen finansal kurumlar aracılığıyla yatırım ürünlerine daha iyi bir erişim imkânı yaratacaklarını söyledi. Azak, şirketin gelecek planlarıyla ilgili şunları söyledi: “Sahip olduğumuz güçlü ilişkiler nedeniyle Crossinvest Asia’nın müşteri tabanında ilk günlerden itibaren çok önemli büyüme sağladık. Her müşterimizin ihtiyaçlarına özel çözümler üretecek şekilde küresel uzman ağımızla varlıklı ailelere yönelik yatırım hizmetlerimizi daha da geliştireceğiz. Çoklu varlık sınıflarına erişim sunan küresel finans piyasaları üzerindeki yatırımlara odaklanırken, aynı zamanda müşterilerimiz için daha fazla girişim ve risk sermayesi çözümleri de sunacağız. Bu çözümler müşterilerimizin şirketlerini de kapsayacak. Daha net ifade ile müşterilerimize etkin ‘özel yatırım bankacılığı’ hizmeti sunacağız. Müşterilerimiz için kapsamlı çözümleri tek noktada bulacakları küresel bir portföy yönetim şirketi yaratmak istiyoruz. Bu noktada mevcut nitelikli kadromuza yeni yetenekleri çekmek önceliklerimizden biri olacak.”

'KOLAY ERİŞİM OLANAĞI'

Crossinvest Asia’nın yeni nesilleri de kapsayacak şekilde müşterilerinin ihtiyaçlarına özel, yol gösteren, uzun soluklu yatırım felsefesi ve değerlerinin kendisi için de çok önemli olduğunu ve bu değerlere bağlı kalacaklarını vurgulayan Azak, “Bu değerler ışığında varlık ve portföy yönetimi, girişim ve risk sermayesi ve varlıklı aile ve bireylere özel yatırım hizmetlerindeki kapsamlı sorumlulukla, saklama hizmeti veren banka partnerlerimizle müşterilerimize en iyi çözümleri sunacağız” ifadelerini kullandı. Azak, bir çok ödüle layık görülmüş olan Crossinvest Asia’nın, sürdürülebilir yatırım konusunda uzmanlığının yanı sıra dijitalize edilmiş portföy yönetim kapasitesiyle de müşterilerinin mevcut ve gelecek kuşaklarına çok yönlü yatırım hizmetleri sunacağının altını çizdi. Crossinvest Asia’nın Türk varlıklarına yatırım yaptığının da altını çizen Cem Azak, Türkiye’nin yatırım fırsatları sunan ülkelerden biri olduğunu söyledi. Azak, Crossinvest Asia olarak gelecek dönemde Türk finansal ürünlerine yatırımı arttırarak devam ettireceklerini vurguladı.

Cem Azak kimdir?

İngiltere, Almanya, İsviçre ve Singapur’da yatırım bankacılığı ve portföy yönetim alanlarında uluslararası önde gelen finans kurumlarında uzun yıllardır üst düzey görevlerde bulunan Azak, Johannes-Gutenberg Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı. Profesyonel iş hayatına Barclays Capital yatırım bankacılığı bölümünde başlayan Azak, Barclays Bank bünyesinde Frankfurt, Londra, Zürih ofislerinde 10 yıla yakın yatırım bankacılığı ve özel bankacılık alanlarında üst düzey yönetici olarak görev yaptı. 2013 yılında kariyerine Güney Doğu Asya ve Singapur’un en büyük bankasi olan DBS Bankasinda Singapur’da yönetici direktör olarak devam eden Azak, 2015 yılında katıldığı İsviçreli EFG Bank AG Singapur’da ise kıdemli genel direktör ve uluslararası pazarlama başkanı olarak 5 yıldan fazla görev yaptı. Azak, EFG Bank’ta geçen görev yıllarında “Yılın en büyük işlemi” ve “En iyi Bankacı” kategorilerinde çeşitli ödüllere layık görüldü. Avrupalı otomobil satıcılarına dijital finansman sağlayan Auto1 Fintech’in yönetim kurulu üyesi olan Azak, aynı zamanda Avrupa’daki okul ve üniversitelere dijital eğitim yönetim sistemleri sağlayıcısı Schul-Cloud şirketinin en büyük hissedarlarından ve kurucu ortağı. 46 yaşındaki Azak, gençlere girişimcilik kültürü kazandırmayı amaçlayan Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın da mütevelli heyeti üyesi. Sanat dünyasına vermiş olduğu büyük desteklerden ötürü Azak, Singapur Ulusal Sanat Konseyi tarafından 2018 yılında “Sanat Dostu” ve 2020 yılında ise “Sanat Patronu” ödülüne layık görüldü.