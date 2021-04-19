Türk Belgesel Haftası başladı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

​Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği Türk Belgesel Haftası, 1960'lı yıllarda Türkiye'den Amerika'ya göç eden elektronik müzik bestecisi İlhan Mimaroğlu ile hayat arkadaşı Güngör Mimaroğlu'nun hikâyesini konu alan ve yönetmenliğini Serdar Kökçeoğlu'nun üstlendiği 'Mimaroğlu' ile merhum fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in hayatının, sanatının anlatıldığı ve yönetmenliğini Binnur Karaevli ile Fatih Kaymak'ın üstlendiği "İstanbul'un Gözü" belgeselleriyle başladı.

İstanbul Film Festivali, Documentarist İstanbul Belgesel Günleri, İsviçre Uluslararası Film Festivali, Akbank Kısa Film Festivali, Beyond Borders Uluslararası Belgesel Festivali, TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri, Locarno Film Festival ve Hof Uluslararası Film Festivali dahil olmak üzere birçok büyük festivalde gösterilmiş ve ödüller kazanmış belgesel seçkileri de Hayatın umut ile gerçekleri arasında sanatsal bir şekilde anlatıldığı Türk Belgesel Haftası, 23 Nisan'a kadar sürecek.

Türk Belgesel Haftası'ndaki diğer belgeseller;

* Maşuk'un Nefesi

* Hermana

* SAZ

* Perfect Black

* Days of Madness

* Kraliçe Lear

* Kimsesizler Oteli

* Unplugged

* Edzard Reuter - Leylek Bacaklı

* Umudun Adı: Azez

* Anadolu'nun Kadim Hikâyesi