Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        "Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden haritaların geçerliliği yoktur"

        Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde, Yunanistan'ın Ege'de ve Doğu Akdeniz'de yetki sahibi olmadığı bazı alanlarda balıkçılığa yasak bölgeler tesis ettiği ve uluslararası hukuka aykırı çeşitli haritalar yayımlandığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Bakanlık, Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden haritaların geçerliliğinin olmadığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 19:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğünün resmi internet sitesinde, Yunanistan’ın Ege’de ve Doğu Akdeniz’de "yetki sahibi olmadığı bazı alanlarda" balıkçılığa yasak bölgeler tesis ettiğini ve "uluslararası hukuka aykırı" çeşitli haritalar yayımlandığının tespit edildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan, Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki harita faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        "Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğünün resmi internet sitesinde, Yunanistan’ın Ege’de ve Doğu Akdeniz’de yetki sahibi olmadığı bazı alanlarda balıkçılığa yasak bölgeler tesis ettiği ve uluslararası hukuka aykırı çeşitli haritalar yayımlandığı tespit edilmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz’de var olmayan, hayali deniz sınırları çizen ve buralarda Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden haritaların geçerliliğinin olmadığı kaydedildi.

        Yunanistan’ın 6 deniz mili genişliğindeki karasularının ötesinde, yetki sahibi olmadığı yerler ile deniz alanlarında ve uluslararası sularda, balıkçılık faaliyetlerine getirdiği gayrihukuki kısıtlamaların Türkiye bakımından keza yok hükmünde olduğu hatırlatılan açıklamada, "Türkiye, Türk balıkçılarının uluslararası hukuka ve tarihi haklara dayalı meşru faaliyetlerine getirilebilecek hiçbir tek taraflı ve gayrihukuki tasarrufu kabul etmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, bu anlayışla, Türkiye’nin, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza ettiği hatırlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

