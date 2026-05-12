Türk denizlerinin Misak-ı Milli'si çiziliyor

Bugün Türkiye’de karasularını düzenleyen temel yasa 1982 tarihli 2674 sayılı Karasuları Kanunu. Ancak kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge (MEB), bitişik bölge ve deniz kaynaklarının korunmasına ilişkin kapsamlı bir “çerçeve yasa” bulunmuyor. Akademik çalışmalarda ve TBMM’de uzun süredir bu eksikliğe dikkat çekiliyordu. Ve sonunda bu adım atıldı.

YASANIN GEREKÇESİ VE PERDE ARKASI

Bu hazırlığın arkasında önemli kritik jeopolitik gelişmeler bulunuyor... Yunanistan’ın Deniz Mekânsal Planları: Ankara’da en büyük kaygı başlıklarından biri, Atina’nın Ege ve Doğu Akdeniz’de adalar üzerinden geniş deniz yetki alanı üretme stratejisi. Yunanistan’ın; deniz parkları ilanı, çevre koruma sahaları oluşturması, AB destekli “Deniz Mekânsal Planlama” haritaları hazırlaması, ülkemiz açısından riskli fiili egemenlik üretme hamlesi olarak yorumlanıyor. Bu yeni yasayla; Türkiye’nin resmi deniz sınırlarını iç hukukta tanımlamak, uluslararası platformlarda hukuki tezini güçlendirmek, olası fiili durumlara karşı önceden devlet refleksi oluşturmak hedefleniyor.

REKLAM

Enerji ve Denizaltı Kaynakları Rekabeti: Doğu Akdeniz’de; doğalgaz, petrol, deniz altı mineralleri, enerji nakil hatları giderek daha kritik hale geliyor. Bu nedenle kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeler meselesi sadece harita meselesi olarak görülemez. Bu konu; enerji ruhsatları, sondaj izinleri, balıkçılık hakları, deniz altı kabloları, askeri erişim alanları anlamına geliyor.

Türkiye, Libya anlaşmasıyla Doğu Akdeniz’de yeni bir hat oluşturmuştu. Şimdi bunu iç hukukla tahkim edecek.

“Mavi Vatan” Doktrininin Devlet Politikası Haline Gelmesi: Mavi Vatan başlangıçta askeri-stratejik bir doktrindi ancak zamanla; dış politika, enerji güvenliği, savunma stratejisi, deniz ticareti, jeoekonomi başlıklarının merkezine yerleşti. TBMM’de geçmiş yıllardaki tartışmalarda da “Mavi Vatan’ın batı hudutlarının çizildiği” ifadeleri kullanılmıştı. Yeni yasa; bu doktrini yalnızca siyasi söylem olmaktan çıkarıp, kurumsal devlet pozisyonuna dönüştürme girişimi olarak değerlendirilebilir.

KITA SAHANLIĞI NEDEN KRİTİK?

Kıta sahanlığı, bir devletin deniz tabanı ve deniz altı kaynakları üzerindeki egemen ekonomik haklarını ifade eder. Özellikle; petrol, doğalgaz, maden, deniz altı enerji altyapısı üzerinde hak sağlar. Türkiye’nin yaklaşımı; kıta sahanlığının “ana kara etkisi” üzerinden hesaplanması ve küçük adaların tam etki üretmemesi gerektiği yönünde. Bu nedenle Türkiye, Meis gibi küçük adaların, Anadolu kıyılarını kapatacak şekilde geniş MEB üretmesine karşı çıkıyor.

REKLAM

YENİ YASADA NE VAR?

Çıkarılacak yeni yasada şu detaylar dikkat çekiyor:

- Karadeniz ve Akdeniz’de 12 mil yaklaşımı iç hukuka geçirilecek. Türkiye, Ege’de kıta sahanlığının Yunanistan tarafından 12 mile çıkarılmasını Casus Belli (Savaş nedeni) sayacağını ilan etmişti.

- Ege’de mevcut 6 mil statüsü korunacak.

- Kıta sahanlığı ve MEB tanımları netleştirilecek.

- Deniz araştırmaları için devlet izni zorunlu olacak.

- Enerji/faaliyet lisanslarının verilmesi merkezi hale getirilecek.

- “Özel Statülü Deniz Alanı” ilan yetkisi tek elde toplanacak.

- Çevresel ve stratejik deniz koruma bölgeleri oluşturulacak.

HUKUKİ CAYDIRICILIK

Bu yasanın stratejik önemi ve değeri çok büyük. Öncelikle uluslararası krizlerde yalnızca askeri güç değil, iç hukuk altyapısının oluşturulması önem taşıyor. Türkiye yasa ile; BM’ye sunacağı koordinatları, NAVTEX ilanlarını, sondaj ruhsatlarını, deniz devriye faaliyetlerini daha güçlü hukuki zemine oturtabilecek. Yeni yasa; hükümetler değişse dahi devletin temel deniz politikalarının devamını sağlayacak bir “stratejik çerçeve” anlamına geliyor. Bu nedenle bu yasanın, Türk Denizlerinin Misak-ı Milli’si olarak tanımlanması yanlış olmayacaktır. “Mavi Vatan” yalnızca donanma operasyonu değil, aynı zamanda; hukuk, diplomasi, enerji, savunma sanayi, istihbarat, ticaret yolları entegrasyonu gerektiriyor. Bu yasa, askeri gücün hukuki dayanağını güçlendirecektir.

Ege’de Türkiye-Yunanistan gerilimi yeni bir hukuki/stratejik mücadele evresine taşınıyor.

DENİZ EGEMENLİĞİ KODU YAZILIYOR

Günümüzde; deniz parkları, çevre koruma alanları, enerji ruhsatları, kablo hatları, adaların deniz etkisi önemli mücadele ve çatışma başlıkları olarak yer alıyor. Ankara, Yunan oldu-bitti ihtimaline karşı ön alıcı hukuk üretmeye yönelik adımlar atıyor. Türkiye’nin hazırladığı deniz yetki alanları yasası; yalnızca teknik bir deniz hukuku düzenlemesi değil, Mavi Vatan’ın iç hukuk anayasası, Doğu Akdeniz enerji savaşlarının hukuki kalkanı, Ege’de deniz hakimiyeti mücadelesinin devletleşmiş formu ve geleceğin enerji-jeopolitik rekabetine hazırlık hamlesi olarak görülüyor. Bu yasayla birlikte Türkiye; karasuları, kıta sahanlığı, MEB, özel deniz alanları, stratejik deniz koruması başlıklarını tek çatı altında toplayan kapsamlı bir “deniz egemenliği kodu” oluşturmuş olacak.