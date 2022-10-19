Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Türk DJ Londra'da öldürüldü: Koray Alpergin'in ormanlık alanda cansız bedeni bulundu
ABONE OL

Türk DJ Koray Alpergin'in Londra'da ormanlık alanda cansız bedeni bulundu

Londra’nın ünlü DJ’lerinden 43 yaşındaki Koray Alpergin'in Essex'teki bir ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Alpergin'in cinayetine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Türk DJ Londra'da öldürüldü: Koray Alpergin'in ormanlık alanda cansız bedeni bulundu
HABERTURK.COM

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ünlü DJ'lerinden ve yıllardır radyoculuk yapan Koray Alpergin'ın Essex'te bir ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Otopsi sonucuna göre, Alpergin hem kafasından vuruldu hem de bedeni yakıldı.

Ailesi ve arkadaşları birkaç gündür 43 yaşındaki Alpergin'den haber alamıyordu, Alpergin'in olaydan iki gün önce İstanbul'dan gelen kız arkadaşıyla kaçırıldığı iddia edilmişti. Diğer yandan yetkililer, kız arkadaşı olduğu bildirilen kadının bulunduğu ve zarar görmediğini aktardı.

Essex'te ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Alpergin'in cinayetini araştıran polisler, cinayetle ilgili olarak dört bir kişiden şüphelendiklerini açıkladı. Cinayete ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.


Soruşturmaya ilgilenen Başmüfettiş Kate Kieran, "Soruşturmamız hala çok erken bir aşamada olsa da, Koray'ı kaçıranların muhtemelen kendisini tanıdığını ve bunun rastgele bir saldırı olmadığını düşünüyoruz. Buradaki olay zincirini anlamak ve sorumluları adalete teslim etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

*Haberin görselleri Koray Alpergin'in Instagram hesabından alınmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İran'da Mahsa Emini protestoları üniversitelerde devam etti
DÜNYA İran'da protestolar üniversitelerde sürüyor
New York Times: İran, Rus ordusuna İHA eğitmenleri gönderdi
DÜNYA "İran, Rus ordusuna İHA eğitmenleri gönderdi" iddiası
Moldova'dan 'seferberlik' açıklaması
DÜNYA Moldova'dan 'seferberlik' açıklaması
İsrail Savunma Bakanı Gantz, Ukrayna'ya silah satmadıklarını söyledi
DÜNYA "Biz Ukrayna'ya silah satmadık"
Estonya Rusya'yı "terörist devlet" ilan etti
DÜNYA Estonya Rusya'yı "terörist devlet" ilan etti
Stoltenberg: "Rusya, Ukrayna'da nükleer silah kullanırsa bunun ciddi sonuçları olur"
DÜNYA Rusya'ya nükleer silah uyarısı
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström: NATO için Türkiye ve Finlandiya ile yaptığımız anlaşmadaki şartları yerine getirmeliyiz - Dünyadan Haberler
DÜNYA İsveç'ten Türkiye açıklaması
AB Komisyonu'ndan ortak gaz alımı ve zorunlu dayanışma önerisi
DÜNYA Avrupa'da enerji alarmı!
Yahudi yerleşimciler, El Halilde Filistinlilere saldırarak zeytin hasadını engelledi
DÜNYA Filistinlilere saldırarak hasadı engellediler
Son dakika: ABD'den DEAŞ'ı finanse etmekle suçlanan Fransız Lafarge'a ceza -Son dakika haberleri
DÜNYA ABD'den DEAŞ'ı finanse etmekle suçlanan Lafarge ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.