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İngiltere'nin başkenti Londra'nın ünlü DJ'lerinden ve yıllardır radyoculuk yapan Koray Alpergin'ın Essex'te bir ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Otopsi sonucuna göre, Alpergin hem kafasından vuruldu hem de bedeni yakıldı.

Ailesi ve arkadaşları birkaç gündür 43 yaşındaki Alpergin'den haber alamıyordu, Alpergin'in olaydan iki gün önce İstanbul'dan gelen kız arkadaşıyla kaçırıldığı iddia edilmişti. Diğer yandan yetkililer, kız arkadaşı olduğu bildirilen kadının bulunduğu ve zarar görmediğini aktardı.

Essex'te ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Alpergin'in cinayetini araştıran polisler, cinayetle ilgili olarak dört bir kişiden şüphelendiklerini açıkladı. Cinayete ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.



Soruşturmaya ilgilenen Başmüfettiş Kate Kieran, "Soruşturmamız hala çok erken bir aşamada olsa da, Koray'ı kaçıranların muhtemelen kendisini tanıdığını ve bunun rastgele bir saldırı olmadığını düşünüyoruz. Buradaki olay zincirini anlamak ve sorumluları adalete teslim etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

*Haberin görselleri Koray Alpergin'in Instagram hesabından alınmıştır.