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Türk Eğitim Derneği, yaşamını yitiren maden işçilerinin çocuklarına eğitim bursu verecek

Türk Eğitim Derneği (TED), Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin çocuklarına eğitim bursu verileceğini bildirdi

Türk Eğitim Derneği, yaşamını yitiren maden işçilerinin çocuklarına eğitim bursu verecek
Yaşamını yitiren maden işçilerinin çocuklarına eğitim bursu
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AA

Türk Eğitim Derneği'nden yapılan açıklamada, derneğin sosyal sorumluluk bilinciyle yardıma ihtiyacı olan çocuklara her zaman sahip çıkmaya çalıştığı ve çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinin iletildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: "13 Mayıs 2014 tarihinde Soma'da yaşanan maden faciası sonrasında 'Soma'nın evlatları artık hepimizin evladı' demiş ve babalarını yitiren evlatlarımıza halen sürmekte olan burs desteğimizi vermeye başlamıştık. Amasra'da yaşanan maden faciası sonrasında da babalarını yitiren evlatlarımıza eğitim bursu vererek sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

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