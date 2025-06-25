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        Haberler Ekonomi Para Türk Eximbank taşındı - Para Haberleri

        Türk Eximbank taşındı

        Türk Eximbank'ın İstanbul Ümraniye'de bulunan ve özel sektör mülkiyetinde bulunan eski genel müdürlük hizmet binasının tahliye edilerek aynı ilçede bir kamu kurumuna ait taşınmaza taşındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 16:24 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:24
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        Türk Eximbank taşındı
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        Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada, bugün bazı yazılı basın organlarında bankanın genel müdürlük hizmet binasının kira bedeli ile ilgili yer alan haberlere yönelik doğru bilgilendirme yapılması için söz konusu açıklamanın kamuoyu ile paylaşılması ihtiyacı doğduğu ifade edildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Türk Eximbank'ın İstanbul Ümraniye'de bulunan ve özel sektör mülkiyetinde bulunan eski genel müdürlük hizmet binasının tahliye edilmesine karar verilmiş ve yeni genel müdürlük binası yine İstanbul Ümraniye ilçesinde, kamu yararı gözetilerek bir kamu kurumuna yani devlete ait olan bir taşınmazdan kiralanmıştır. Genel Müdürlüğün yeni hizmet binası için özel sektöre herhangi bir kira ödemesi mevzubahis dahi değildir. Kira ödemeleri mülk sahibi olan bir kamu kurumuna yani devlete yapılmaktadır.

        Kiralama sürecinde de bankamızın ihtiyaçlarına uygun diğer emsal binaların kiralama maliyetleri detaylı biçimde incelenmiş ve kamu mülkiyetinde olan halihazırda kullanılmakta olan binanın en uygun kira maliyeti nedeniyle tercih edilmesine karar verilmiştir. Türkiye’nin resmi ihracat destek kuruluşu olan Türk Eximbank, 1987 yılından bu yana ihracatçılarımıza kesintisiz finansman desteği sunmaktadır. Bankamız, yeni genel müdürlük binasında da bu misyonunu daha güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edecektir."

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