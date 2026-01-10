Türk futbolunun beyefendisi: Ahmet Çalık

26 Şubat 1994'te Ankara'da doğan Ahmet Çalık, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı.

Gençlerbirliği A takım formasını ilk kez 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında giyen Çalık, bu maçtaki başarılı performansıyla ilk kez adından söz ettirdi.

Altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği Kulübünde genç yaşta kaptanlık görevini üstlenen Çalık, kırmızı-siyahlı takımla 118 maçta görev yaptı.

GALATASARAY'A TRANSFER OLDU Gençlerbirliği'nde gösterdiği performansla A Milli Takım'a davet edilen savunma oyuncusu Ahmet Çalık, 2016-2017 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray ile sözleşme imzaladı. Galatasaray'da 3,5 sezon görev yapan Çalık, 56 maçta süre aldı. Çalık, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini karşılıklı feshettikten sonra TÜMOSAN Konyaspor ile anlaştı. Stoper bölgesinde görev yapan Çalık, 2020-2021 sezonundan itibaren Konyaspor adına mücadele etti. Gençlerbirliği, Galatasaray ve Konyaspor takımlarıyla Süper Lig'de 192 maça çıkan Çalık, 6 gol attı. Milli oyuncu, üç kulüple tüm kulvarda ise 225 maçta görev yaptı.