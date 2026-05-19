Türk Hava Yolları 19 Mayıs'a özel indirimli bilet kampanyası! THY yurt içi bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?
Türk Hava Yolları yurt içi uçuşlara yönelik yeni bir indirim kampanyasını duyurdu. 1.449 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan biletler bugün satışa çıktı. Kampanyadan faydalanmak isteyen yolcuların, biletlerini 19-20 Mayıs tarihleri arasında satın alması gerekiyor. İndirimli biletlerin açıklanmasının ardından, kampanyanın hangi seyahat tarihlerini kapsadığı da merak edilmeye başlandı. Peki, THY'nin yurt içi uçuşlara özel indirim kampanyası hangi tarihler arasındaki seferler için geçerli? İşte kampanyaya ilişkin tüm detaylar…
THY YURT İÇİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI
THY, 19 Mayıs 2026 bugün saat 11.00 itibarıyla yurt dışı bilet kampanyası başlattı.
Bilet satışları 20 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.
KAMPANYA HANGİ TARİHLERDEKİ UÇUŞLAR İÇİN GEÇERLİ?
THY yurt içi bilet kampanyası 14 Eylül – 25 Ekim 2026 tarihler arasındaki uçuşlar için geçerli.
GENEL KURALLAR
- Kampanya 19 Mayıs 2026 (dahil) – 20 Mayıs 2026 (dahil) tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 14 Eylül 2026 (dahil) – 25 Ekim 2026 (dahil) arasında olan biletler için geçerlidir.
- Kampanya İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, Türk Hava Yolları Economy Class, yurt içi, tek yön, direkt uçuşlarda geçerlidir.
- Kampanya kapsamında sunulan ücretler, tek yön ücretlerdir.
- Kampanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşları kapsamamaktadır.
- Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı çıkışlı uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare (ortak) seferlerde ve AJet uçuşlarında geçerli değildir.
- Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 1.449 TL, EkstraFly ücret sınıfında 1.749 TL, PrimeFly ücret sınıfında 1.849 TL'dir.
- Kampanya, Türk Hava Yolları Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasında geçerlidir. Satış ofisleri ve seyahat acentelerinden alınan biletlerin ücretleri değişkenlik gösterebilir.
- Rezervasyon ve biletleme işlemi aynı anda tamamlanmalıdır. Kampanya kapsamında belirtilen ücret, rezervasyon yapılmış ancak satın alması tamamlanmamış biletlemelerde geçerli değildir.
- Kampanya kapsamında Ecofly ücret sınıfından alınan biletlerde değişiklik ve iptale izin verilmez.
- Kampanya kapsamında sunulan ücrete tüm vergi ve harçlar dahildir.
- Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.
- Kampanya kapsamında sunulan ücretler diğer indirim haklarıyla birleştirilemez.
- Türk Hava Yolları kampanya kural ve koşullarını, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme, kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.
- Kampanya grup rezervasyonları için geçerli değildir.
- Kampanya kapsamında 70.400 adet koltuk arz edilecektir.