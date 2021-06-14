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Türk Hava Yolları (THY),ABD'nin 5 önemli şehrine düzenlenen seferlerde frekans artışına gidiyor

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu tanıtım açıklamasında, Türk Hava Yolları'nın Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve San Francisco seferlerinde frekans artıracağı belirtildi

Türk Hava Yolları (THY),ABD'nin 5 önemli şehrine düzenlenen seferlerde frekans artışına gidiyor
AA

"Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni keşfetme zamanı" başlığıyla verilen tanıtım videosunda, "Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve San Francisco için kemerlerinizi bağlayın! ABD’nin 5 önemli şehrine İstanbul'dan direkt uçuş frekanslarımız Haziran itibarıyla artıyor" denildi.

Açıklamaya göre 3 Haziran'dan itibaren Chicago uçuşları 10 frekansa, Los Angeles uçuşları ise haftada 11 frekansa yükseltildi.

İstanbul-Boston arasında gerçekleştirilen seferler de bugünden (14 Haziran 2021) itibaren haftada 7 frekans olarak icra edildi.

16 Haziran İtibarıyla İstanbul-Miami seferleri haftada 10 frekans, 17 Haziran itibarıyla İstanbul-San Francisco seferleri haftada 10 frekans düzenlenecek.

Yolcuların bilgi ve rezervasyon için www.turkishairline.com sitesini ziyaret edebilecekleri belirtildi.

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