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        Haberler Gündem TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Kavlak vefat etti

        Son dakika haberi TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Kavlak hayatını kaybetti

        Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak yaşamını yitirdi. Kavlak için yarın cenaze töreni düzenlenecek ve Kırıkkale'de toprağa verilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 19:53 Güncelleme: 24.02.2024 - 20:21
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        TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Kavlak vefat etti
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        TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, hayatını kaybetti.

        Türk Metal Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı, Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı, ülkemiz sendikal hareketinin yetiştirdiği değerli sendikacı Pevrul Kavlak, yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat etmiştir. Merhum Genel Başkanımız için yarın saat 12.00'de Türk Metal Sendikası önünde bir tören yapılacak, ardından ikindi vakti Kırıkkale Kavlak Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra aile mezarlığında defnedilecektir."

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