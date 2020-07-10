Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Kıdem tazminatının iki model ile tamamlayıcı emeklilik sistemine (TES) dönüştürülmesine ilişkin düzenlemeye karşı çıkan tüm işçi sendikaları, tepkilerini sürdürüyor. En büyük işçi sendikası konfederasyonu olan TÜRK-İŞ ise bir yandan müzakere yürütürken, bir yandan da mücadele etmeye çalışıyor. İlk olarak konu Başkanlar Kurulu’nda değerlendirilerek resmi tutum belirlendi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak imzasıyla, siyasi partilerin genel başkanlarına 7 sayfalık mektup gönderildi. Atalay ve Kavlak’ın imzasıyla ayrıca medya kuruluşlarının yöneticileri, gazeteciler, yazarlar ve akademisyenlere de TÜRK-İŞ’in kıdem tazminatıyla ilgili görüşlerini içeren yüzlerce mektup yollandı. Mektupta, tamamlayıcı emeklilik sistemi ile kıdem tazminatı hakkının yeniden düzenlenmek istendiği, bu isteğin arka planında işçinin kıdem tazminatı hakkının tamamen kaldırılması fikrinin yattığı belirtildi. TES ile amaçlananın emeklilerin gelir kaybını telafi edecek ve çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak bir yapının oluşturulması değil, ekonominin kaynak ihtiyacının karşılanması olduğu ifade edildi. Getirilmek istenen sistemin tasarrufların artırılması amacına hizmet ettiği, ancak mevcut koşullarda işçilerin gelirlerinin tasarruf edecek düzeyde olmadığı kaydedildi.

Ergün Atalay ve Pevrul Kavlak imzalı mektupta, TÜRK-İŞ’in 21, 22 ve 23’üncü Genel Kurullarında alınan “genel grev” kararına dikkat çekilerek, “Bunun gereğini yerine getirmekte işçiler kararlıdır” denildi. Mektupta ayrıca, TÜRK-İŞ’in, kıdem tazminatının özünü zedeleyecek hiçbir düzenlemeye katılmayacağı ifade edildi.

GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Ergün Atalay ve TÜRK-İŞ yönetimi bu süreçte yoğun görüşmeler de gerçekleştirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti hükümetlerinde görev yapmış eski bakanlar ve birçok siyasetçi ile görüşmeler yapılarak, işçilerin kıdem tazminatı konusundaki hassasiyeti ve düzenlemeyle ilgili rahatsızlığı dile getirildi.

9 KİLOMETRE BEZ AFİŞ

TÜRK-İŞ bu süreçte toplamı 9 kilometreye ulaşan bez afişler bastırarak, konfederasyona bağlı 700 binayı bu afişlerle donattı. Son olarak 5 milyon adet broşür ve el ilanı hazırlandı. TÜRK-İŞ’in il ve ilçe temsilcilikleri 80 ilde broşür ve el ilanlarının yanı sıra vatandaşa maske dağıtacak. TÜRK-İŞ, beş milyon broşür ve maske dağıtımıyla daha çok sendikal örgütlenmenin olmadığı işçilere ulaşmayı amaçlıyor. Bu nedenle süper marketler, mağaza zincirleri, organize sanayi bölgeleri, KOBİ’ler gibi sendikal örgütlenmenin zayıf olduğu yerlere öncelik verilecek.

Broşür ve maske dağıtımı en son Ankara’da yapılacak. Gelecek hafta perşembe ya da cuma günü Genel Başkan Ergün Atalay, yönetim kurulu üyeleri ve tüm sendikaların başkanları Ankara’nın muhtelif yerlerinde broşür dağıtarak, kıdem tazminatının tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülmesine neden karşı olduklarını anlatacaklar.

“KIDEMİME DOKUNMA”

“Kıdemime dokunma” başlıklı broşürde, TÜRK-İŞ genel kurullarında alınan karar hatırlatıldı. Söz konusu karar şöyle:

“Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve TÜRK-İŞ’in kırmızı çizgisidir. TÜRK-İŞ Genel Kurulu bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasından yanadır. TÜRK-İŞ’in kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında cevabı genel grev olacaktır.”

Kıdem tazminatının iş hukukunun temel direği olduğu, kıdem tazminatı ortadan kaldırılırsa İş Kanunu’nun birçok maddesinin anlam ve işlevini yitireceği kaydedildi. Broşürde, halen 30 gün üzerinden hesaplanan kıdem tazminatının 19 güne düşürülmek istendiği belirtilerek, işçiler için bir anlamda iş güvencesi sağlayan kıdem tazminatının, bu tasarıyla fona devredilmesinin, iş güvencesini ortadan kaldıracağı, işten çıkarmaları kolaylaştıracağı ifade edildi. Mevcut uygulamada işçinin son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden net olarak ödenen kıdem tazminatının hesaplama yönteminin de tasarıyla değiştiği belirtilen broşürde, işçilere bir darbenin de oradan vurulduğu dile getirildi.

“Bu cilalı paketle geleceği belirsiz bir fona devredilmek istenen, işçinin yıllarca çalışarak sabırla biriktirdiği kıdem tazminatı kuşa çevriliyor” denilen broşürde, şu görüşlere yer verildi:

“Taslağa göre, işçi 60 yaşına geldiğinde fonda biriken paranın sadece yüzde 25’ini alabilecek. 60 yaş ile 75 yaş arasında ise fonda biriken paranın yüzde 75’i, SGK’dan alacağı yaşlılık aylığına ilave için kullanılacak. İşçinin ve ailesinin biricik güvencesi olan kıdem tazminatına el konulmasına göz yummayacağız. Bir daha uyarıyoruz: Hangi adla olursa olsun, Türkiye işçi sınıfının en önemli güvencesi kıdem tazminatının gasp edilmesine, işçileri güvencesiz kılacak esnek istihdam modellerine, işsizliği artıracak, ücretleri geriletecek dayatmalara sessiz kalmayacağız. İşçiyi küçümsemeyin. İşçiyi yok saymayın. İşçinin sesine kulak verin. Kıdemimiz kırmızı çizgimizdir, aşılırsa cevabımız genel grevdir.”