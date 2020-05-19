'Türk Marşı' & 'Gençlik Marşı'

Sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla genç müzisyenleri kendisine eşlik etmeye davet eden Utku Barış Andaç, gelen onlarca kaydı bir araya topladı ve Mozart'ın 'Türk Marşı' ile 'Gençlik Marşı'nı yepyeni bir yorumla 19 Mayıs'ta Avrupa Müzik markasıyla dinleyicinin beğenisine sundu.

Ozan Sarıboğa ile beraber hazırladıkları düzenlemede 'Türk Marşı' ile 'Gençlik Marşı'nı iç içe geçirerek, iki parçaya yepyeni bir yorum kazandıran Utku Barış Andaç, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kayıtlarla da gençlik ruhuna yakışan bir orkestra oluşturdu. Birlik beraberlik ruhuna katkı sağlamak amacıyla projesinde gençleri bir araya getiren Andaç, herkesin kendi evinde parçaya eşlik ederken çekilen doğal hallerini gözler önüne serdi.