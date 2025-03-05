Türk mutfağının en sevilen klasiği karnıyarıktan üzüm hoşafına Ramazan'ın beşinci gününe özel iftar menüsü!

BROKOLİ ÇORBASI

MALZEMELER:

500 gram brokoli

7 su bardağı su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1,5 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI:

Brokoliyi yıkayın ve küçük parçalara ayırın. Derin bir tencere çıkartın ve içerisine brokoliyi ekledikten sonra üzerini geçecek kadar su ilave edip yumuşayana kadar haşlayın.

Haşlandıktan sonra süzgeç yardımıyla brokolileri çıkartın ve suyunu bir kenara ayırın. Derin bir tencerede zeytinyağı ve tereyağını birlikte erittikten sonra ununu ekleyip kavurun.

Kavrulan una brokoli suyunu azar azar ekleyerek çırpma teliyle sürekli karıştırın. 3-4 dakika daha kaynattıktan sonra haşladığınız brokolileri suyun içerisine ekleyin.

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Çorbanın pürüzsüz olması için blenderdan geçirin. Tuz ve karabiberi de ilave edip karıştırdıktan sonra 1-2 taşım kaynatıp ocaktan alarak servis edin.

KARNIYARIK

MALZEMELER:

200 gram kıyma

6 küçük boy patlıcan

3 adet kuru soğan

4 adet domates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

9 küçük boy sivri biber

10 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

Damak tadınıza göre tuz ve karabiber

YAPILIŞI:

Önce patlıcanlarınızı alacalı soyarak bir tavada hafifçe kızartın. Kızarttığınız patlıcanlarınızı soğumaya bırakın. Bu aşamada iç harcını hazırlayabilirsiniz. Harcı için soğanları ince ince doğrayın ve büyük bir tavada kavurun.

Üzerine kıymayı ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin. Bu sırada 4 diş sarımsağı ve 3 sivri biberi ilave edin. Kıyma pişene kadar devam edin ve doğradığınız domatesleri koyup suyunu çekene kadar pişirin.

Ocaktan almaya yakın doğradığınız maydanozunu koyun. Patlıcanların içini açarak hazırladığınız harçtan hepsine eşit oranda paylaştırın. Tüm patlıcanların üzerine domates dilimi, biber ve sarımsak koyun.

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İster tencerede isterseniz önceden ısıtılmış fırında pişirin. (Fırında pişirirseniz üzerine kaşar peyniri rendeleyebilirsiniz) Karnıyarığınız piştikten sonra servise hazırdır.

NOHUTLU PİLAV MALZEMELER: 1 su bardağı pirinç 1 çay bardağı nohut 2 yemek kaşığı tereyağı 1 çay kaşığı tuz (isteğe bağlı artırılıp azaltılabilir) 1 çay kaşığı karabiber HAZIRLANIŞI Pirincinizi bir kabın içerisinde sıcak su ve tuz ekleyerek yarım saat bekletin. Bu sırada tereyağınızı yaygan geniş bir tencereye alıp eritin. Tereyağınız eridikten sonra içine suda süzdüğünüz pirincinizi ekleyin. Pirincinizi tereyağında kavurup üzerine 2 bardak sıcak suyunu dökün. Bu aşamada nohutlarınızı ve tuzunuzu ekleyebilirsiniz. Kaynadıktan sonra tencerenin altını kısıp pilavınızı suyunu çekene kadar pişirin. Pişen pilavınızı dinlendirip servis tabağınıza alıp üzerine karabiber serperek servis edebilirsiniz. BOSTANA SALATASI MALZEMELER: 5 adet domates 2 adet salatalık Yarım kuru soğan 2 adet yeşil biber Yarım demet maydanoz REKLAM SOSU İÇİN: Yarım çay bardağı zeytinyağı 3 yemek kaşığı nar ekşisi 1 yemek kaşığı isot 1 yemek kaşığı sumak 1 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı biber salçası 1 çay kaşığı tuz HAZIRLANIŞI Tüm sos malzemelerini bir kasede iyice karıştırın. Domateslerin kabuklarını soyup 1 tanesini rendeleyin, geri kalanını ise küçük küpler halinde doğrayın. Bu sırada salatalıkları küp şeklinde doğrayın. Yeşil biberi, soğanı küp küp doğrayın. Maydanozunu da ince ince kıydığınız salatanızın tüm malzemelerini çukur bir kaseye alın ve üzerine sosu dökün. Tamamen karıştırıp servis edebilirsiniz. ÜZÜM HOŞAFI MALZEMELER: 2 su bardağı kuru üzüm 5 su bardağı su 1 çay bardağı toz şeker 1 adet karanfil HAZIRLANIŞI Kuru üzümlerinizi bir kap içine alın ve üzerini geçecek kadar su koyun. 10 dakika kadar suda beklettikten sonra suyunu süzün ve derin bir tencerenin içine alın. Üzerine suyu ekleyin ve biraz kaynadıktan sonra şekerini ekleyin.