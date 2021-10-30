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Türk sinemasının Oscar adayı 'Bağlılık Hasan' oldu

Türk sinemasının bu yıl Akademi Ödülleri'ndeki adayı belli oldu. 'Yabancı Dilde En İyi Film Dalı'nda Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Hasan'ı Oscar'ın adayı olarak belirlendi. Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Aslı' adlı filmi de 2020'de düzenlenen Akademi Ödülleri'nde Türk sinemasının Oscar adayı olmuştu

Türk sinemasının Oscar adayı 'Bağlılık Hasan' oldu
Oscar adayımız 'Bağlılık Hasan'
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HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan seçici kurul, 'Yabancı Dilde En İyi Film Dalı'nda Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'na başvuran filmlerin değerlendirildiği kurulda, 'Bağlılık Hasan'ın 94'üncü Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak Türkiye'yi temsil etmesi kararlaştırıldı.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiğini 'Bağlılık Hasan', filminin dünya prömiyeri 74. Cannes Film Festivali'nin 'Belirli Bir Bakış' bölümünde gerçekleşmişti.

Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Aslı' adlı filmi de 2020'de düzenlenen Akademi Ödülleri'nde Türk sinemasının Oscar adayı olmuştu.

Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı filmin başrollerini Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaşırken, Mahir Günşiray da konuk oyuncu olarak yer aldı.
Film, geçimini babadan kalma meyve bahçesi ve domates tarlasıyla sağlayan 'Hasan'ın hikâyesini anlatıyor.

Filmin Konusu: 'Hasan' ile eşi 'Filiz'i tanıdıkça, yıllar boyu verdikleri zorlu hayat mücadeleleri içinde sadece kendi hedeflerine uygun hareket ettiklerini, davranışlarının başka insanlar üzerindeki etkilerini pek düşünmedikleri görülüyor. Yıllardır bekledikleri güzel haberi alıp Hac için Mekke'ye gitmeye hazırlandıkları günlerde, Hasan geçmişiyle hesaplaşıp içten içe bir vicdan muhasebesi yaşamaya başlıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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