Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki gelirleri belli oldu!
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ne veda etmesiyle birlikte bu sezon Avrupa kupalarında Türk takımı kalmadı. 2023-2024 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ülkemizi Avrupa kupalarında temsil ederken, takımlarımızın UEFA'dan elde ettiği gelirler de belli oldu.
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Olympiakos'a penaltılarla boyun eğen Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti.
Sarı-lacivertlilerin elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmadı.
Ülkemizi bu sezon Avrupa kupalarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ederken, takımlarımızın UEFA'dan ne kadar gelir elde ettiği de ortaya çıktı. İşte rakamlar...
Adana Demirspor: 1 milyon 91 bin 862 euro
Beşiktaş: 5 milyon 152 bin 661 euro
Fenerbahçe: 8 milyon 613 bin 761 euro