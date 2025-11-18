Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türk taraftarlar, İspanya'da millileri yalnız bırakmadı - Futbol Haberleri

        Türk taraftarlar, İspanya'da millileri yalnız bırakmadı

        A Milli Futbol Takımı'nın, İspanya ile Sevilla'da oynadığı karşılaşmada Türk taraftar, millileri yalnız bırakmadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 22:13 Güncelleme: 18.11.2025 - 22:13
        Türk taraftarlar, millileri yalnız bırakmadı
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı TSİ 22.45’te La Cartuja Stadyumu'nda İspanya ile mücadele edecek.

        Bu karşılaşmada Türk taraftarlar, ay-yıldızlıları yalnız bırakmadı. Çevre ülke ve şehirlerden ile Türkiye'den müsabakanın oynanacağı Sevilla şehrine gelen kırmızı-beyazlı taraftarlar, millilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

        İspanyol taraftarlar da Türkiye ile oynayacağı karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, stat çevresinde eğlenerek maç saatini bekledi.

