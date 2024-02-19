Türk Tasarımcı Recep Demiray'dan 'Hayır Defilesi'

"ÜLKEMİ TEMSİL ETMEKTEN DOLAYI ÇOK GURURLUYUM"

Defilenin finalinde konuklarını selamlayan Recep Demiray, Londra Moda Haftası’nda 'Türk bir tasarımcı' olarak yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Defileden elde edilecek geliri kendisi için özel anlamı olan bir sosyal sorumluluk projesinde değerlendireceğini belirten Recep Demiray; "Londra’da ülkemi temsil etmekten dolayı çok gururluyum. Bu defileden elde edilecek gelirle memleketim olan Diyarbakır’da Selman Köyü Ortaokulu öğrencilerine bir kütüphane kuracağız” dedi.