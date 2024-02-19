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        Haberler Magazin Türk Tasarımcı Recep Demiray'dan 'Hayır Defilesi'

        Türk Tasarımcı Recep Demiray'dan 'Hayır Defilesi'

        Tasarımcı Recep Demiray'ın yeni kreasyonu moda dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olan 'Londra Moda Haftası'nda sergilendi. Tuğçe Aral'ın baş manken olarak yer aldığı defilede elde edilen gelirle Diyarbakır'da bir köy kütüphanesi kurulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 12:04 Güncelleme: 19.02.2024 - 12:04
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        Moda dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olan 'Londra Moda Haftası'nda dünyaca ünlü markalar yeni kreasyonlarını sergiledi. 16 - 20 Şubat arasında düzenlenen moda haftasında, özel tasarımlarını sunan isimlerden biri de uluslararası modacı Recep Demiray oldu.

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        'Leonardo Royal Tower Bridge London Hotel'de düzenlenen defilede Recep Demiray, 2024 sonbahar - kış kreasyonunda yer alan 20 özel tasarımını görücüye çıkardı. Tuğçe Aral'ın podyumda baş manken olarak yürüdüğü defile, seçkin davetlilerden büyük alkış aldı.

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        "ÜLKEMİ TEMSİL ETMEKTEN DOLAYI ÇOK GURURLUYUM"

        Defilenin finalinde konuklarını selamlayan Recep Demiray, Londra Moda Haftası’nda 'Türk bir tasarımcı' olarak yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Defileden elde edilecek geliri kendisi için özel anlamı olan bir sosyal sorumluluk projesinde değerlendireceğini belirten Recep Demiray; "Londra’da ülkemi temsil etmekten dolayı çok gururluyum. Bu defileden elde edilecek gelirle memleketim olan Diyarbakır’da Selman Köyü Ortaokulu öğrencilerine bir kütüphane kuracağız” dedi.

        #Recep Demiray
        #Tuğçe Aral

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