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Türk tekstil firmalarından ayrımcılığa rest

Türk tekstil sektörü, ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla dünyanın en önemli tekstil fuarlarından Premiere Vision Manufacturing Paris'e rest çekti. 4-6 Temmuz'da düzenlenecek fuar için hazırlıklar sürerken Avrupalı firmalar, siparişlerini kaptırdıkları Türkleri aynı salonda istemedi. Fuar yönetimi, Türkiye'yi Pakistan, Hindistan, Çin, Vietnam, Fas, Mısır ve Kore gibi ülkelerle ayrı bir salona almaya karar verdi. Tepki gösteren Türk tekstil firmaları Paris'teki ilk görüşmeden sonuç alamadı ve bunun üzerine fuardan çekilme kararı aldı. Resti gören fuar yönetimin Türkiye'ye komite yollayarak firmaları ikna etmeye çalıştığı öğrenildi

Türk tekstil firmalarından ayrımcılığa karşı rest! - Ekonomi Haberleri

Türk tekstil sektörü, ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla Premiere Vision'a rest çekti. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve dünyadaki en önemli tekstil fuarı olarak gösterilen Premiere Vision'ın yönetimi, bu yıla kadar ürün kategorilerine göre düzenlediği fuar alanının bu yıl coğrafyaya göre planlanacağını açıkladı.

Türk tekstilciler, 4-6 Temmuz'da gerçekleşecek fuarda Avrupa Birliği ve diğerleri şeklindeki düzenlemeye tepki gösterdi. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre Avrupalı firmalar pandemiden sonra İtalya'nın toparlanamaması ve son dönemde Avrupalı firmalardan Türkiye'ye kayan siparişler nedeniyle Türklerin farklı salona ayrılmasını istedi. Baskıya dayanamayan fuar yönetimi, Türkiye'yi Pakistan, Hindistan, Çin, Vietnam, Fas, Mısır ve Kore gibi ülkelerle ayrı bir salona almaya karar verdi. Diğer salonda ise 'Avrupa Birliği fuarı' oluşturuldu. İsviçre ve İngiltere de bu gruba dahil edildi. Türk tekstil firmaları bunu pasaport kontrolündeki gibi bir ayrım olarak niteledi.

Türklerin fuar yönetimiyle kurduğu diyaloglar da sonuca varamadı. Bunun üzerine firmalarla bir anket çalışması yapıldı. Ankette "Çoğunluk katılmazsa katılmayacağım" ve "Kesin katılacağım" seçenekleri sunuldu. Türk tekstil firmaları ezici bir çoğunlukla iradelerini katılmama yönünde kullandı. Dünden beri firmalar dilekçelerini göndererek fuar yönetimine organizasyona katılmayacaklarını belirtti. Şimdiye kadar firmaların yüzde 80'inin bu yönde karar verdiği, bunun yüzde 100'e kadar çıkabileceği belirtildi. Türkiye geçtiğimiz yıl 212 firmayla fuara en fazla firmayla katılım gösteren ikinci ülke olmuştu. Fuara en çok katılım İtalyan firmalarından gelirken, Türkiye bu alanda 2. sırada yer alıyordu. Metrekare bazında ise İtalyanlarla kafa kafaya bir katılım söz konusu oluyordu.

"İLK GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI"

Türk tekstil firmalarını temsilen Paris'e görüşmeye giden sektör temsilcileri, ilk görüşmeden sonuç alamadı. Firmaların katılmama kararlarını art arda bildirmesinden sonra fuar yönetiminin Türkiye'ye bir komite yollayarak firmaları ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

"BU BİR AYRIMCILIKTIR, BUNU KABUL EDEMEYİZ"

Gelinen noktada tekstil sektörü "Bu bir ayrımcılıktır, bunu kabul edemeyiz. Son derece onur kırıcı bir durum. Burada Fransız, Japon, Koreli, Türk, İngiliz, Amerikalı karışık şekildeydik. Ürüne göre ayrılıyorduk. Biz bu fuara gelmiyoruz ancak fikrinizi değiştirip gerekli düzenlemeleri yaparsanız, 2024 Şubat'a geri döneceğiz. 2. sınıf üretici muamelesi görmek istemiyoruz. Türkiye ile rekabet edemeyecek ülkelerle toplanmayı kabul etmiyoruz." görüşünde birleşti.

"NEW YORK'A KATILIM İÇİN KARAR VERİLMEDİ"

Paris'te yapılacak fuara katılmama kararı alan Türk firmalar, New York'taki organizasyona katılıp katılmama konusunda henüz karara varmadı. 2022 yılında New York'taki organizasyonda da bazı sıkıntılar yaşandığını belirten temsilciler bu tavır sürdürülürse New York Premiere Vision'a da katılmayacaklarını yönetime iletti.

"TÜRK FİRMALARININ KATILMAMASI BÜYÜK KAYIP"

Türk firmalarının stantlarına önemli sayıda ziyaretçi katıldığını belirten yetkililer, "Bu her bir sezonda milyonlarca Euro zarar anlamına geliyor. Mesela desen stüdyolarını en büyük müşterileri Türkler. Oradan da şikayet olacak Türkleri niye yolladınız diye. Japonlar ve Koreliler de büyük ihtimalle katılmaktan vazgeçecek. Biz ülke olarak duyarlı davranıp daha iyi bir gelecek için yola çıktık. Bu durumu kabul etmemizin zararları gelecekte daha büyük olur. Avrupa'ya rakip olmamak için fiyat seviyesi düşük, kalitesi düşük izlenimi yaratılan bir hol yaratılıyor. Biz bunu bozmazsak Türkiye'nin yakalamak istediği katma değerli yoldan oluruz" değerlendirmesini yaptı.

SON FUARA 120 ÜLKEDEN KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Premiere Vision Paris, 1973'ten beri yılda iki düzenleniyor. Son olarak şubat ayında düzenlenen fuar, 120 ülkeden 2 bin 600'den fazla katılımcı ile 120 binden fazla profesyoneli bir araya getirdi.

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Haberi Hazırlayan : Ahmet Hamdi Girgin

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