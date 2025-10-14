Türk Telekom'dan 5G hologram ile canlı basın toplantısı

Türk Telekom, 5G teknolojisinden faydalanarak bir ilke imza attı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 16 Ekim’de gerçekleştirilecek 5G frekans ihalesi öncesinde, 5G hologram teknolojisiyle uzaktan canlı olarak katıldığı basın toplantısında dijital gelecek vizyonuna dair değerlendirmelerini paylaştı.

5G frekans ihalesini, yalnızca bir teknoloji geçişi değil; Türkiye’yi daha güçlü bir dijital geleceğe taşıyacak kritik bir adım olarak gördüklerin ifade eden Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, saha testlerinden uzun yıllardır devam eden Ar-Ge çalışmalarına kadar, 5G konusunda kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüklerini belirtti.

Türkiye’de ilk kez 5G hologram teknolojisiyle canlı basın toplantısı yapıldığına dikkat çeken Önal, “Dijital dönüşüm artık hayatımıza sadece dokunmuyor, onu yeniden şekillendiriyor. Bugün burada yalnızca bir basın toplantısı gerçekleştirmiyoruz; Türkiye’de bir ilki deneyimliyoruz. Şu anda fiziksel olarak aranızda değilim ama 5G destekli holografik görüntüm ve sesimle karşınızdayım. 5G’nin sağladığı yüksek veri iletim hızı ve ultra düşük gecikme sayesinde bu görüntü, gerçek zamanlı ve kesintisiz şekilde sizlere ulaşıyor. Bu deneyim, 1 Nisan sonrasında 5G ile birlikte hayatımıza girecek yeni iletişim çağının bir ön gösterimi niteliğinde. Yeni dönemin kapılarını aralayacak 5G teknolojisinin temel taşını ise fiber altyapı oluşturuyor. 81 ilin her köşesinde yürüttüğümüz faaliyetlerle 5G’nin temel taşı olan fiber altyapımızı sürekli genişletiyor, herkes için daha eşit bir dijital gelecek inşa ediyoruz. 515 bin kilometreyi aşan fiber ağımız ve 5G için kritik öneme sahip baz istasyonlarının fiberleşmesi konusunda yaptığımız çalışmalarla 5G’ye en hazır operatörüz. LTE mobil baz istasyonlarımızın yüzde 55’ini fiberle bağlayarak, 2030’da dünya için hedeflenen oranın şimdiden üzerine çıktık. FTTH Council raporundaki verilere göre Türkiye, 39 Avrupa ülkesi arasında fiber altyapı alanında; en çok haneye fiber altyapı ulaştıran üçüncü, en çok fiber aboneye sahip dördüncü ülke konumunda. Bu veriler yıllardır 5G ile uyumlu yaptığımız yatırımların bir göstergesi. Türk Telekom olarak, iletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağında da öncü rolümüzü sürdürerek, güçlü altyapımız ve teknoloji birikimimizle ülkemizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz” dedi.