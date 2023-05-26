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Türk Telekom - Galatasaray Nef: 94-85 (MAÇ SONUCU)

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında ağırladığı Galatasaray Nef'i 94-85 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Türk Telekom - Galatasaray Nef: 94-85 (MAÇ SONUCU)
AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom, Galatasaray Nef'i 94-85 yendi.

Türk Telekom, bu sezon iç sahada oynadığı 16. maçını kazanarak, seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı, 30 Mayıs Salı günü oynanacak. Türk Telekom, bu maçı da kazanırsa adını yarı finale yazdıracak.

Karşılaşmaya her iki takım da boyalı alanı kullanarak başladı. Dış şutlarda üst üste isabetler bulan Türk Telekom, 5. dakikayı 12-9 önde geçti. Ennis ve Sadık Emir'le sayılar üreten Galatasaray Nef'e Grant'in basketleriyle karşılık veren Türk Telekom, ilk çeyreği 22-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom, 11. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 27-16. Başkent temsilcisi, Sestina'nın dış şutlarıyla farkı 15. dakikada 14'e (34-20) yükseltti. Savunmada sertliği artıran sarı-kırmızılı takım, hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 18. dakikada farkı 1'e (38-37) indirdi. Türk Telekom, soyunma odasına 43-39 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe Sadık Emir Kabaca'nın potaya giderek bulduğu basketlerle başlayan Galatasaray Nef, 25. dakikada öne geçti: 52-53. Grant ve Sestina'nın sayılarıyla üstünlüğü tekrar ele geçiren başkent temsilcisi, final periyoduna 69-63 üstün girdi.

Son çeyreğe hücumda iyi başlayan Türk Telekom, Grant'in sayılarıyla 34. dakikada farkı tekrar çift hanelere çıkarmayı başardı: 80-68. Sadık Emir'in savunma ve hücumdaki oyunuyla Galatasaray Nef, 37. dakikada farkı 5'e indirdi: 82-77. Bouteille ve Grant'in üst üste 3 sayılık basketleriyle 38. dakikada Türk Telekom, farkı bir kez daha çift hanelere (88-77) yükseltti. Başkent temsilcisi, son bölümde hata yapmadı ve sahadan 94-85'lik galibiyetle ayrıldı.

SON ÇEYREKTE GERGİNLİK ÇIKTI

Maçın son çeyreğinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Saha içi koltuklarında oturan taraftarların sahaya müdahalesi sonrası güvenlik sorumluları o bölgeye gelerek bir kişiyi uyardı.

Saha içi koltuklarında maçı takip eden Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, son çeyrek başlamadan yerini değiştirerek sarı-kırmızılı kenar yönetiminin olduğu alana geldi.

Yaşanan gerginlik sonra Türk Telekom Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, Erden Timur'un yanına gelerek kısa bir konuşma yaptı. Kıraç ve Timur'un konuşmasından sonra oyun tekrar başladı.

Öte yandan maçın başında düzenlenen törende, normal sezonun "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçilen Türk Telekom'un ABD'li pivotu Tyrique Jones'a plaketi takdim edildi.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar

Türk Telekom: Grant 28, Rıdvan Öncel 8, Berk Demir, Bouteille 13, Jones 11, Mehmet Yağmur 2, Emircan Koşut 2, Semih Erden, Taylor 10, Erkan Yılmaz 6, Sestina 14

Galatasaray Nef: Ege Tan Yıldızoğlu, Ennis 21, Göksenin Köksal 3, Caloiaro 13, Sadık Emir Kabaca 19, Sedat Ali Karagülle, Mahir Ağva, Ristic 6, Russell 16, Muhaymin Mustafa 7

1. Periyot: 22-16

Devre: 43-39

3. Periyot: 69-63

Beş faulle oyundan çıkanlar: 28.56 Muhaymin Mustafa (Galatasaray Nef), 30.50 Sestina (Türk Telekom)

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