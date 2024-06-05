Türk Telekom, İsmet Akpınar'ı transfer etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, geçen sezon Galatasaray Ekmas'ta forma giyen 29 yaşındaki oyuncusu İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı.
Giriş: 05.06.2024 - 22:10 Güncelleme: 05.06.2024 - 22:23
Geçen sezon Galatasaray Ekmas'ta forma giyen 29 yaşındaki oyuncu İsmet Akpınar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'a transfer oldu.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Galatasaray Ekmas takımıyla başarıyla geçiren İsmet Akpınar'ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin İsmet Akpınar." denildi.
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