        Haberler Spor Basketbol Türk Telekom, Karadağ ekibine konuk oluyor - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom, Karadağ ekibine konuk oluyor

        Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 12. maçında yarın deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI takımı ile karşılaşacak.

        Giriş: 29.12.2025 - 09:46 Güncelleme: 29.12.2025 - 09:46
        Türk Telekom, Karadağ ekibine konuk oluyor!
        BKT Avrupa Kupası B Grubu 12. maçında Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, yarın Karadağ ekibi Buducnost VOLI'ye konuk olacak.

        Başkent Podgoritsa'daki Moraca Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

        Grupta 7'şer galibiyet, 4'er mağlubiyeti bulunan takımlardan Türk Telekom, averajla 3'üncü, Buducnost VOLI ise 4'üncü sırada yer alıyor.

        İlk devrede seyircisi önünde çıktığı maçı 79-72 kazanan Türk Telekom'un, iki ekip arasındaki karşılaşmalarda da 6-0 üstünlüğü bulunuyor.

