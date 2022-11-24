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Türk Telekom'un 4 maçtır Avrupa'da bileği bükülmüyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nda çıktığı son 4 maçı kaybetmedi.

Türk Telekom'un 4 maçtır Avrupa'da bileği bükülmüyor

Sezona Avrupa'da play-off hedefiyle giren Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'nda adından söz ettirmeye başladı.

Başkent ekibi, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda çıktığı ilk karşılaşmada Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a 90-75 yenildi.

Bu maçtan sonra sırasıyla karşılaştığı Almanya temsilcisi Veolia Towers Hamburg'u 88-83, İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'i 89-77, Polonya'nın Slask Wroclaw takımını 75-71 yendi.

Son olarak dün sahasında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia Trento'yu 81-66 yenen Türk Telekom, arka arkaya dördüncü galibiyetini elde etti.

Bu galibiyetin ardından başkent ekibi, B Grubu'nda üçüncü sırada yer aldı.

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