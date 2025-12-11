Habertürk
        Türk Telekom'un imtiyazından 20 milyar dolar gelir

        Türk Telekom’un imtiyazından 20 milyar dolar gelir

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "BTK ile Türk Telekom arasında yapılan anlaşmayla da Türk Telekom'un imtiyaz hakkını 25 yıl uzattık" dedi.

        11.12.2025 - 14:46
        Türk Telekom'un imtiyazından 20 milyar dolar gelir
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifinin görüşülmesi kapsamında TBMM Genel Kurulu’nda Türk Telekom’un imtiyaz hakkının uzatılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

        İMTİYAZ HAKKI 25 YIL UZATILDI

        Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türk Telekom arasında varılan anlaşmayla Türk Telekom’un sabit hizmetler imtiyazının 2050 yılına kadar uzatıldığını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “BTK ile Türk Telekom arasında yapılan anlaşmayla da Türk Telekom’un imtiyaz hakkını 25 yıl uzattık. Tam 20 milyar dolarlık bir anlaşmayla, 3 milyar doları hazineye 17 milyar doları da altyapı ve hizmet yükümlülüğü olarak inşallah ülkemize yatırım şeklinde dönecektir. Türk Telekom sabit iletişim altyapısıyla aynı zamanda Türkiye’nin altyapısını inşa ediyor. Bu nedenle Türk Telekom’un yaptığı her yatırım doğrudan Türkiye’nin kazanımıdır.”

