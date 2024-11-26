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        Türk'ten Bahçeli ile görüşme açıklaması

        Görevden alınan ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile görüştü. Türk, MHP lideri Bahçeli ile görüşecekleri iddiası hakkında, "Öyle bir talebimiz yok öyle bir randevu da yok" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 13:15 Güncelleme: 26.11.2024 - 13:44
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        Türk'ten Bahçeli ile görüşme açıklaması
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        Görevden alınan ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile görüştü.

        Türk, MHP lideri Bahçeli ile görüşecekleri iddiası hakkında, "Öyle bir talebimiz yok öyle bir randevu da yok" dedi. Türk, Bahçeli'nin bugünkü açıklamaları hakkında da şunları söyledi:

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        "Bu ülkenin barışı bizim için çok önemli çok değerlidir. Barışa katkı sunacak herkesi de canı gönülden destekleriz. Ama bu barışın gerçekten onurlu bir barışa dönüşmesi lazım. Acıların sona erdiği halkların özgür eşit olduğu bir ortamın yaratılması gerektiğini de ifade etmek isterim. Bu nedenle yapılacak çalışmalar gerçekten halklarımızın kardeşliğini esas alan, bütün halkları ortak demokratik değerlerde buluşturan bir anlayışla ele alınmalıdır. Barışa ancak bu şekilde gidebiliriz. Barışın önündeki taşları temizleyerek barışa ulaşılabilir. Elbette ki bu ülkede biz başından beri halkların kardeşliğini savunan bir siyasi anlayışa sahibiz. Halkların ortaklaştığı bir gelecek için hepimiz birlikle mücadele etmeliyiz. Bunun sağlanması konusunda çaba göstermeliyiz. Böyle bir anlayışla meseleye bakan herkesi de gerçekten kucaklarız. Kürt meselesi şöyle bir şey eğer Kürt halkının varlığını kimliğini kültürünü inkar etmeden onun bir hak olduğunu içselleştirmişseniz bu meseleyi çözersiniz. Ama içselleştirmediyseniz çözümün de kolay olmadığını da ifade etmek isterim."

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