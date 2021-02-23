Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Türk tersaneleri Hindistan'da 2.3 milyar dolarlık ihale kazandı

Askeri gemi üreten bir grup özel tersanenin kurduğu TAIS, Hindistan donanması için yapılacak 45 bin tonluk 5 filo destek tankeri üretimini kapsayan 2.3 milyar dolar değerindeki iş birliği ihalesini kazandı.

Türk tersaneleri Hindistan'da 2.3 milyar dolarlık ihale kazandı
AA

Askeri gemi üreten bir grup özel tersanenin kurduğu TAIS, Hindistan donanması için yapılacak 5 gemiyi kapsayan 2,3 milyar dolarlık ihalede tercih edildi.

Ürettiği deniz platformlarıyla Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katan Türk tersaneleri, tasarım ve üretim konusunda geldikleri seviyeyle uluslararası başarılara imza atıyor.

Alınan bilgiye göre, askeri gemi üreten bir grup özel tersanenin kurduğu TAIS, Hindistan donanması için yapılacak 45 bin tonluk 5 filo destek tankeri üretimini kapsayan iş birliği ihalesini kazandı.

SAHA İstanbul üyesi TAIS, proje kapsamında yerel bir tersaneyle birlikte gemilerin üretimini Hindistan'da gerçekleştirecek.

TAIS, projede tersanenin modernizasyonu, gemilerin tasarımı, mühendislik hizmetleri, üretimin planlanması ve yönetilmesi, gemi inşa malzemeleri şartnamelerinin hazırlanması, ana malzemelerin sağlanması görevlerini üstelenecek.

Kazanılan ihalenin kontratını pilot tersane olarak TAIS kurucu ortaklarından Anadolu Deniz İnşaat Kızakları imzalayacak.

Toplam değeri 2,3 milyar dolar olan ihale için 8 yıllık bir süreç öngörülüyor. Proje bedeli, TAIS ve yerel tersane arasında üstlenen görevler oranında paylaşılacak.

İhale görüşmelerine katılan TAIS Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Üst Yöneticisi Süalp Ürkmez ve TAIS Genel Müdürü Doğan Beşcan, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TAIS Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan'ın yönetiminde olduğu Sedef Tersanesi'nde Türkiye'nin helikopter ve uçak gemisi TCG Anadolu'nun, Yönetim Kurulu Başkanvekili Demir Koloğlu'nun Üst Yöneticisi olduğu Sefine Tersanesi'nde ise Türkiye'nin Denizde İkmal ve Destek Gemisi'nin (DİMDEG) üretimini sürdüklerini belirten Ürkmez, Anadolu Tersanesi'nde TCG Bayraktar, TCG Sancaktar ve 8 çıkarma gemisinin Türk Deniz Kuvvetleri için inşa edildiğini söyledi. Ürkmez, yine Anadolu Tersanesi'nde Katar Deniz Kuvvetleri için 2 eğitim gemisi üretiminin devam ettiğini bildirdi.

Bu sorumlulukların yanında özellikle yurt dışı pazarlara yönelik yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlatan Süalp Ürkmez, Hindistan özelinde bu çabaların meyvesini verdiğini dile getirdi. Ürkmez, "Dünyanın en zor pazarlarından birinde, en büyük global rakiplere karşı, tasarım yeteneklerimiz, teknik yeterliliğimiz, kararlılık ve cesaretimizle bu ihaleyi kazandık. Türk özel sektörünün neler yapabileceğini tüm dünyaya kanıtlamış olduk." dedi.

KAPI AÇILACAK

Doğan Beşcan da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının askeri gemi inşa alanında uluslararası bir marka yaratma vizyonu doğrultusunda kurulan TAIS'in ilk önemli projesine başlamasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yabancı ortaklarının sorumlulukları arasında yer alan diğer ikmal konularında Türkiye'de uzun yıllardır çalıştıkları başarılı yan sanayi şirketleri ve SAHA İstanbul üyelerinin projede yer almalarını koordine edeceklerini vurgulayan Beşcan, şöyle konuştu:

"Bu çok önemli projenin, Türk gemi inşa ve savunma sanayilerinin geleceği için başarılı bir referans proje olması amacıyla tüm ekiplerimizle inançla çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarıdan aldığımız güçle başka ülkelerde takip ettiğimiz projelerde de benzer sonuçlar almak için tasarım, mühendislik ve iş geliştirme ekiplerimizle devletimizin verdiği ihracat hedefleri doğrultusunda, tutkuyla çalışacağız. Ülkemize hayırlı olsun."

TABLOYU DEĞİŞTİRDİ

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Türk savunma sanayisinin son dönemde yapılan çalışmalarla belli bir olgunluk seviyesine ulaştığını söyledi.

Ortaya konulan yerli ve milli platform ve alt sistemlerle yurt dışı bağımlılığın önemli oranda azaldığına işaret eden Bayraktar, yakalanan başarıların geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği için Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi olarak ihracata dönük faaliyetleri öncelikli gündem maddeleri arasında aldıklarını ifade etti.

Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayisinde ihracatçı ülkeler konumuna gelmesi için tüm güçleriyle çalıştıklarına dikkati çekerek, kümelenme olarak da bu anlamda üyelerine destek verdiklerini dile getirdi.

Son olarak kümelenme üyesi TAIS'in Hindistan'da önemli bir başarıya imza attığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bundan 20 yıl önce yerli tersanelerimiz yabancı ana ortak olmaksızın savunma sanayisinde iş alamıyordu ancak ülkemizde gerçekleşen milli ve özgün üretim modeliyle tersanelerimiz hem ana yüklenici olarak sorumluluk üstlenmeye hem de mühendislik hizmetlerini ihraç eder hale geldi. Bu, sektörümüz ve ülkemiz adına gurur kaynağı."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: BİST'in gözü 15 dev şirkette!
İŞ-YAŞAMBorsa devlerini bekliyor
Küresel piyasalar Powell'ın sunumuna odaklandı
İŞ-YAŞAMKüresel piyasalar Powell'ın sunumuna odaklandı
SON DAKİKA! Elon Musk kendi yorumuyla 15 milyar dolardan oldu - HABERLER
İŞ-YAŞAMKendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu
İhracatçılar Birleşik Krallık'ta 433 ürüne odaklanacak
İŞ-YAŞAMİhracatçılar 433 ürüne odaklanacak
AB'den vergide kara liste güncellemesi
İŞ-YAŞAMAB vergide kara listeyi güncelledi
Akbank tam dijital bankacılık sürecini başlattı
İŞ-YAŞAMŞube yok, ıslak imza yok
Erken uyarı ile 20 milyon TL çiftçinin cebinde kaldı
İŞ-YAŞAM20 milyon TL çiftçinin cebinde kaldı
SON DAKİKA! İşsizlik hesaplaması değişiyor - Haberler
İŞ-YAŞAMİşsizlik hesaplaması değişiyor
REKOR| Son dakika: Bakır fiyatları son 10 yılın zirvesinde!- Ekonomi haberleri
İŞ-YAŞAMSon 10 yılın zirvesine çıktı
SON DAKİKA: Bakan Elvan'dan flaş görüşme! Esnaflar...
İŞ-YAŞAMBakan Elvan'dan üçlü görüşme