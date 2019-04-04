Türk tiyatrosu Frankfurt'ta

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Frankfurt Tiyatro Festivali 5 oyun, 5 atölye, 2 panel, 5 söyleşi ve zengin bir içerikle yine sanatı ve sanatçıları sanatseverlerle buluşturuyor.
Dünyanın yüreği olan tiyatroyu ölümsüz yapan şüphesiz ki, hiç bitmeyen büyüsüdür. Tiyatro mutlulukların, acıların, neşenin, sevginin, nefretin, aslında var olan tüm zaafların yansımasıdır.
Tiyatronun yedi sanat dalı içerisinde daha öne çıktığı, seyirci ile en yakın ilişkiyi kurduğu asla yadsınamaz.
Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Başkan'ı; Kamil Kellecioğlu ve Festival Koordinatörü, Senarist Yazar Zeynep Yıldız duydukları heyecanı şöyle dile getirdiler:
"Kültür bir toplumun yapısına yön veren ve bir anlamda o topluma kişilik kazandıran değerler silsilesidir. Geçmişle dil ve toplumla bağı kuvvetlendirmek için en dinamik araç tiyatrodur, sanattır ve işte tamda bu noktada Frankfurt'tan sesleniyoruz “Sanata evet”
Frankfurt Tiyatro Festivali kapsamında gösterilecek 5 oyun, 5 Atölye, 2 Panel, 5 Söyleşi ile yoğun bir içerik sunuluyor.
Oyunlar; 3 Kız Kardeş, Karagöz Öğreniyor, Meçhul Paşa, Geç Kalanlar, Can Yeleği ile salonlar dolu dolu olacak. Tiyatroya emek vermiş; Tamer Levent, Ayşenil Şamlıoğlu, Oya Başar, Rasim Öztekin, Hüseyin Avni Danyal, Ayşe Tunaboylu, Fatih Koyunoğlu, Özge Özder, Hilal Saral , Erkan Avcı, Melisa Aslı Pamuk, Vildan Gülerman, Zafer Kırşan, Erdem Akakaçe, Nurten İnan, Selin İşcan, Çiğdem Özkurt Spickermann ve birbirinden değerli sanatçılarla festival yine şahane bir programla Frankfurt'ta."
Festivale ilgi her geçen yıl daha da artarken Türkçe konuşan ve Almanca üst yazı ile sergilenen oyunlarla Tiyatro Frankfurt, Alman izleyiciler tarafından ilgi görmesi bekleniyor. Festivalin ve panellerin sunuculuğunu ise Nur Onur üstleniyor.
Binlerce Frankfurtlu sanatseverin izleyeceği festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da, T.C Kültür Bakanlığı ve Frankfurt Belediyesi Kültür Dairesi’ nin desteği ile T.C Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı himayelerinde gerçekleştiriliyor.
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