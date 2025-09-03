Türk ve İranlı oyuncular aynı yapımda

'Mevlana: Mest-i Aşk', Content Turkey tarafından 17 Ekim 2025'te izleyicisiyle buluşturulacak. Zengin oyuncu kadrosuyla da öne çıkan yapımda, birbirinden değerli isimler bir araya geldi.

Yönetmenliğini Hassan Fathi'nin üstlendiği film, Mevlana'nın gönül yoldaşı Şems-i Tebrizi'nin esrarengiz kayboluşunu ve bu olayın Mevlana'nın hayatındaki derin yankılarını beyazperdeye taşıyor. Dram ve tarihi türündeki film, güçlü anlatımı ve görsel estetiğiyle dikkat çekerken, Fahir Atakoğlu imzalı müzikleriyle de seyirciyi duygu yüklü bir yolculuğa çıkarıyor. Görüntü yönetmenliğini Morteza Poursamadi üstleniyor.

Mevlana ve Şems arasındaki dostluk, aşk ve arayış temasını sinema diliyle yeniden yorumlayan film, yalnızca tarihi bir döneme ışık tutmakla kalmayıp aynı zamanda insanın içsel yolculuğunu, sevgi ve dostluğun derinliğini beyazperdeye aktarıyor.

Hz. Mevlana'nın evrensel mesajı sebebiyle tüm Türk oyuncular, büyük bir motivasyon ve samimi bir atmosfer içinde İranlı oyuncularla birlikte rol aldı.

Zengin oyuncu kadrosuyla da öne çıkan yapımda, Parsa Pırouzfar, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Burak Tozkoparan, Halit Ergenç ve Shahab Hosseini gibi birbirinden değerli isimler bir araya geldi.