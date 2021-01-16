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Prometeon'da Türk yöneticiye uluslararası görev

Endüstriyel lastik odaklı üretim yapan Prometeon’un Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak’ın sorumluluk alanının genişlediği açıklandı. Şenocak'ın, yeni görevlendirmenin ardından yönettiği bölgeler arasına Orta Doğu ve Afrika (MEA) Bölgesi’ni de ekleyerek, Prometeon MEA, Türkiye ve Rusya Bölgesi Ticaret Direktörü (CCO – Chief Commercial Officer) olduğu belirtildi

Türk yöneticiye uluslararası görev
HABERTURK.COM

Endüstriyel lastik şirketi Prometeon Lastik Grubu’nun Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak'a yeni bir global görev verildiği açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamada, Şenocak'ın mevcut sorumluluk bölgesine ek olarak Orta Doğu ve Afrika (MEA) Bölgesi CCO’su olarak da görevlendirildiği kaydedildi.

Yeni görevlendirmenin ardından Şenocak'ın, toplam 75 ülkenin içinde yer aldığı ve Türkiye’den yönetilen Prometeon MEA ve Rusya Bölgesi’nin Ticaret Direktörü (CCO) olduğu belirtildi. Tüm bu bölgelerdeki ticari operasyonlarla beraber iş ortakları yapılanması, satış ve pazarlama faaliyetlerini yönetecek olan Şenocak yenileme pazarı ile beraber orijinal ekipmandan da sorumlu olacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Gökçe Şenocak, iş hayatına 2002 yılında Goodyear’da başladı. Goodyear’da çeşitli görevlerde bulunan Şenocak, 2008-2015 yılları arasında Tatko Grubu’nda Genel Müdürlük görevi üstlendi. Şenocak, Ocak 2016 itibariyle Pirelli’de Ticaret Direktörü olarak görev yapmaya başladı. 2018’den bu yana Prometeon Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi Ticaret Direktörlüğü görevini yürüten Şenocak, evli ve iki çocuk babasıdır.

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