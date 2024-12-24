"Türkan bebek" ölümünün 40. yılında anıldı

Bulgaristan'da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında 1.5 yaşındayken öldürülen Türkan Feyzullah için Edirne'de anma töreni düzenlendi.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde Türkan bebek anısına yaptırılan parktaki anıtın önünde düzenlenen törende, katılımcılar anıta çelenk sundu.

Vali Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, Balkan coğrafyasının çok acılar çekmiş bir coğrafya olduğunu söyledi.

"HER HANEDE ACI HİKAYELER VAR"

Edirne'de her hanede Balkan göçleri sırasında yaşanmış acı hikayelerin yer aldığını belirten Sezer, "Yönetimlerin, iktidarda bulunanların vermiş olduğu kararlar en fazla masum insanları etkiliyor ve onların en büyük mağdurları aslında dünyadan hiç haberi olmayan çocuklar, yaşlılar ve masum insanlar" dedi.

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"ZULÜM VE EZİYETİ HATIRLATAN BİR SEMBOL OLDU"

Sezer, Türkan bebeğin o dönemde yaşanan zulüm ve eziyeti anımsatan bir sembol olduğunun altını çizdi. "Bugün Bulgaristan'la çok güzel ilişkilerimiz var. Bulgaristan'da çok güzel atılımlar var ama tekrar aynı acıları yaşamamamız için bizim Türkan bebekleri unutmamamız lazım" diyen Sezer, Suriyeli Aylan bebeğin de hala hatırlandığını, onun da Türkan bebek gibi masum bir çocuk olduğunu dile getirdi.