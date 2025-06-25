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        Haberler Magazin Türkan Şoray'a yeni kitap

        Türkan Şoray'a yeni kitap

        Yazar Bircan Usallı Silan, Türk sinemasının 'Sultanı' Türkan Şoray'ın kariyerini ve hayatını 'Türkan ve Hayat' adlı söyleşi türündeki kitabında kaleme aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 11:10 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:10
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        Sultan'a yeni kitap
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        Aralarında; 'Küçük Hanımefendi Belgin Doruk: Acı Dolu Yıllar', 'Dört Yapraklı Yonca: Onların Sihri Neydi?' ve 'Aslında Bütün Senler Ben'in de bulunduğu 8 kitabın yazarı Bircan Usallı Silan'ın yeni kitabı 'Türkan ve Hayat'ı yayımladı. Türkan Şoray'ın kariyerini ve hayatını kaleme aldığı 'Türkan ve Hayat' için ünlüler, kitabın arka kapağında Türk sinemasının 'Sultanı' için duygu ve görüşlerini dile getirdi.

        Zülfü Livaneli... Türk sinemasının kalbinde taht kurmuş bir isim: Türkan Şoray. O, sadece rol aldığı 222 filmle değil; zarafeti, duruluğu ve duyarlılığıyla da kuşaklar boyunca hafızalarda yer eden bir efsane. 'Türkan ve Hayat', işte bu eşsiz ismin sadece oyunculuğuna değil, insan yanına, kalbinin derinliklerine doğru yapılan içten ve samimi bir yolculuk. Gazeteci-yazar Bircan Usallı Silan’ın kaleminden çıkan bu nehir söyleşi, Türkan Şoray ile geçirilen 25 yıllık bir dostluğun, yoldaşlığın ve sırdaşlığın ürünü. Kitap; sinema tarihimize iz bırakmış filmlerden, perde arkasındaki hikâyelere; zaman zaman hüzünlü, zaman zaman neşeli anılardan Şoray’ın hayata bakışına, ülke meselelerine, sevgiye ve insana dair görüşlerine kadar pek çok katmanı içeriyor. Yaşanmışlıkların içtenliği, satır aralarında yükselen nostalji ve samimi sohbet havasıyla 'Türkan ve Hayat', yalnızca bir yıldızın hikâyesi değil; aynı zamanda Türkiye’nin kültürel belleğine tutulmuş bir ayna. Yüz akımız, varlığı ve sanatıyla, yüreklerimize dokunan ortak noktamız...

        Cihan Ünal... Mütevazı, hassas, çekingen, zarif, başarılı, güçlü, sabırlı bir kişiliğe sahip, yüreği sevgi ve şefkat dolu güzel insan, mükemmel anne...

        Ediz Hun.... Seni neredeyse 60 yıldır tanıyorum ve aynı zarafeti, güzelliği, iyi insan olabilmeyi, insanlara sevgi ve saygıyı göstermeni hayranlıkla izliyorum...

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        Filiz Aygündüz... İki dost sohbeti olarak akan kitap sırasında bilmediğiniz bir Türkan Şoray görecek, düşüncelerine ve duruşuna hayran kalacak, bir kadının tek başına kurduğu güçlü varoluştan kişisel arşivinize çok kıymetli bilgiler ekleyeceksiniz. Kamera dendiği anda bu defa Şoray’ın hem kendisinin hem kelimelerinin devleştiği, daha önce hiç izlemediğiniz bir film, bu kitap.

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        #Türkan Şoray
        #Türkan ve Hayat
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