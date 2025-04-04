Türkan Şoray: Demokratik bir ülke bizim vazgeçilmezimizdir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen gösterilerde taşkınlık yapan bazı kişiler gözaltına alınmıştı.

Bu hassas süreçte, Yeşilçam’ın efsane ismi Türkan Şoray, gençlere destek mesajı verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerin gelecek kaygılarının anlaşılması gerektiğini vurgulayan usta sanatçı, sanatın ve sanatçının susturulmaması gerektiğini ifade etti.

REKLAM "GENÇLERİMİZ NİYE TUTUKLU?" Türkan Şoray, paylaşımında duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Sevgi emektir... Tıpkı gençlerimizi dinlemek, onları anlamak, gelecek kaygılarına çözüm bulabilmek gibi... Ancak birbirimizi anlayarak, severek ve empati kurarak güzel günlere ulaşabiliriz"

"BEN BİR ANNEYİM VE BUNUN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUM" Türkan Şoray, sözlerine şöyle devam etti; "Halen gençlerimiz tutuklu. Ben bir anneyim ve bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Gençlerimiz niye tutuklu? Demokratik haklarını kullanmak isteyen gençlerin bayramı demir parmaklıklar arkasında geçirmesi hepimizin en büyük yarası olmalıdır. Onlar bizim çocuklarımız, gözbebeklerimiz, ülkemizin geleceğidir. Atatürk, bu vatanı onlara emanet etmiştir. Gençlerimiz bir an önce özgürlüklerine kavuşmalıdır."

"SANATÇI SORAR, SORGULAR, TOPLUMA AYNA TUTAR" Genç meslektaşlarını çok iyi anladığını belirten Türkan Şoray, sanatın toplum için taşıdığı önemi şu sözlerle anlattı: Bir sanatçı olarak, genç meslektaşlarımı çok iyi anlıyorum. Sanatçı soru sorar... sorgular... Her şeyi eleştirmek ve daha iyisini istemek onların doğasında var. Ülkelerini aydınlık bir geleceğe taşımak için sorumluluk alırlar, topluma ayna tutarlar. Sanat ve sanatçı susturulmamalıdır. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz aslında: Daha güzel, daha yaşanılası bir vatan. İşte bunun için düşünce ve ifade özgürlüğü olmazsa olmazımız olmalıdır.

Türkan Şoray, sözlerini şöyle tamamladı; "Demokratik bir ülke bizim vazgeçilmezimizdir. Hepimiz bir bütünün parçası olduğumuzu, tek vatanımız olduğunu unutmamalıyız. Biz birbirini seven, koruyan, kul hakkı yemeyen, hoşgörülü, yaralarımızı saran insanlarız... Şimdi bunu hatırlamanın tam zamanı."