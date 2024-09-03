Türkan Şoray ile Hülya Koçyiğit'in teğmen gururu

Harp okullarında bir ilk yaşandı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nda cumartesi günü, diploma alma ve sancak devir teslim töreni düzenlendi.

Kara Harp Okulu'nda Tğm. Ebru Eroğlu, Deniz Harp Okulu'nda Tğm. Şeyda Yıldırım ve Hava Harp Okulu'nda Tğm. İkra Kuyumcu, mezuniyetlerinde devre birinciliği elde ederek TSK tarihinde 3 harp okulunda da birinciliği elde eden ilk kadınlar oldu.

Türkan Şoray ile Hülya Koçyiğit, tüm ülkeye gurur yaşatan Tğm. Ebru Eroğlu, Tğm. Şeyda Yıldırım ve Tğm. İkra Kuyumcu'yu başarılarından dolayı tebrik etti. REKLAM