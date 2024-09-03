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        Haberler Magazin Türkan Şoray ile Hülya Koçyiğit'in teğmen gururu - Magazin haberleri

        Türkan Şoray ile Hülya Koçyiğit'in teğmen gururu

        Türkan Şoray ile Hülya Koçyiğit, Kara Harp Okulu'nda Ebru Eroğlu, Deniz Harp Okulu'nda Şeyda Yıldırım ve Hava Harp Okulu'nda İkra Kuyumcu'nun devre birinciliğini; "Gurur duyuyoruz" diyerek kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 11:04 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:12
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        Teğmen gururu
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        Harp okullarında bir ilk yaşandı...

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nda cumartesi günü, diploma alma ve sancak devir teslim töreni düzenlendi.

        Kara Harp Okulu'nda Tğm. Ebru Eroğlu, Deniz Harp Okulu'nda Tğm. Şeyda Yıldırım ve Hava Harp Okulu'nda Tğm. İkra Kuyumcu, mezuniyetlerinde devre birinciliği elde ederek TSK tarihinde 3 harp okulunda da birinciliği elde eden ilk kadınlar oldu.

        Türkan Şoray ile Hülya Koçyiğit, tüm ülkeye gurur yaşatan Tğm. Ebru Eroğlu, Tğm. Şeyda Yıldırım ve Tğm. İkra Kuyumcu'yu başarılarından dolayı tebrik etti.

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        Türkan Şoray; "Gurur duyuyoruz" derken Hülya Koçyiğit, duygularını; "Ata'mızın söylediği gibi; kahraman Türk kadınları omuzlarının üzerinde göklere yükselmeye lâyık. Sizinle gurur duydum genç kadınlar. Başarınız daim olsun" şeklinde dile getirdi.

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        #Hülya Koçyiğit
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