        Türkan Şoray, İyilik Korosu'na katıldı

        Türkan Şoray, İyilik Korosu'na katıldı

        Türk sinemasının 'Sultan' lakaplı efsane ismi Türkan Şoray, Mersin'de düzenlenen 'Türkan Şoray Film Müzikleri Konseri' ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

        Giriş: 20.12.2025 - 18:35 Güncelleme: 20.12.2025 - 18:35
        İyilik Korosu'na katıldı
        Türk sinemasının 'Sultan' lakaplı efsane ismi Türkan Şoray, Mersin’de düzenlenen 'Türkan Şoray Film Müzikleri Konseri' ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Kanun sanatçısı Ahmet Baran yönetimindeki 175 kişilik İyilik Korosu eşliğinde gerçekleşen etkinlik, iki bin kişilik salonu tamamen dolduran sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

        Konserin açılışında sahneye çıkarak dinleyicileri selamlayan Türkan Şoray, Mersin’in ruhunu hissettiğini ve orada bulunmaktan duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi. Gece boyunca sanatçının hafızalara kazınan filmlerinin müzikleri koro tarafından seslendirilirken, finalde seyircinin yoğun alkışları üzerine Şoray yeniden sahneye çıktı. Koroyla birlikte 'Kara Gözlüm' şarkısını seslendiren usta sanatçı, "Dünyaya bir kez daha gelseydim yine Türkan Şoray olmak isterdim" sözleriyle duygularını paylaştı ve salondakiler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

        İzmir ve Mersin duraklarının ardından büyük bir heyecanla beklenen konser serisi, 11 Ocak’ta Ankara’da, sonrasında ise İstanbul’da devam edecek. Anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine de dönüşen bu turneden elde edilecek gelirle, ihtiyacı olan iki köy okuluna müzik odası kurulması hedefleniyor.

