Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

TÜRKBESD, Türkiye beyaz eşya sektörü raporunu yayımladı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD),sektörün güçlü yönleri ve ihtiyaçlarına yönelik yol haritasını içeren kapsamlı bir sektör raporu hazırladı. TÜRKBESD, “Geleceği bugün şekillendirmek” adlı sektör raporunu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı online bir buluşma ile açıkladı. Sektör raporunun tanıtım toplantısının açılışında konuşan TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Türkiye Beyaz Eşya Sektörü yılda 4,5 milyar dolar civarında ihracat yapan ve yaklaşık 4 milyar dolar dış ticaret fazlası veren lokomotif bir sektör. TÜRKBESD olarak kurulduğumuz 1986 yılından bu yana dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiriyoruz. 2000’li yıllardan itibaren ivme kazanan ihracatımız son 20 yılda 10 kat arttı. İhracatımızın toplam satışlarımız içerisindeki payı yüzde 75’in üzerinde, dünyada 170 ülkeye ihracatımız bulunuyor. Amacımız dünyanın ikinci büyük üretim merkezi konumundaki Türkiye beyaz eşya sektörünü, hızlıca büyütmektir. Büyüme alanımız dijital beyaz eşya üretimi ve ihracatı olacaktır. Ülkemizi beyaz eşya üretiminde dünyada bir teknoloji üssü haline getirebiliriz. Bir birleriyle konuşan akıllı cihazlar, önümüzdeki dönemde giderek yaygın hale gelecek. Cari fazla veren sektörümüz dijital beyaz eşya üretimiyle bunu daha da artıracak ve beyaz eşya tamamıyla yüksek teknoloji içeren ürün haline gelecek. Büyüyen dünya beyaz eşya pazarından daha fazla pay alabilmek ülkemizin uluslararası rekabet gücüne ve ekonomisine de önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

TÜRKBESD, Türkiye beyaz eşya sektörü raporunu yayımladı
HABERTURK.COM

Türkiye Beyaz Eşya sektörünün önde gelen firmalarını temsil eden TÜRKBESD, “Geleceği bugün şekillendirmek” başlıklı bir sektör raporu yayımladı. Sektörün yapısı, güçlü yönleri ve ihtiyaçları ile birlikte bir yol haritası niteliğindeki rapor, online bir etkinlikle açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleşen dijital toplantının açılışını TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer yaptı.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer, konuşmasında 35 yıllık geçmişe sahip TÜRKBESD’in Arçelik, BSH, Dyson, Electrolux, Haier Europe, Silverline ve Vestel olmak üzere üye firmaları ile sektörün yüzde 90’ını temsil ettiğini ve yeni üyelerin katılımıyla etki alanını genişlettiğini ifade etti.

600 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

TÜRKBESD Başkanı Dinçer, sektörün gücüne şu sözlerle dikkat çekti: “Türkiye Beyaz Eşya Sektörü yılda 4,5 milyar dolar civarında ihracat yapan ve yaklaşık 4 milyar dolar dış ticaret fazlası veren lokomotif bir sektör. TÜRKBESD olarak kurulduğumuz 1986 yılından bu yana dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiriyoruz. 2000’li yıllardan itibaren ivme kazanan ihracatımız son 20 yılda 10 kat arttı. İhracatımızın toplam satışlarımız içerisindeki payı yüzde 75’in üzerinde, dünyada 170 ülkeye ihracatımız bulunuyor. Amacımız dünyanın ikinci büyük üretim merkezi konumundaki Türkiye beyaz eşya sektörünü, hızlıca büyütmektir. Büyüme alanımız dijital beyaz eşya üretimi ve ihracatı olacaktır. Ülkemizi beyaz eşya üretiminde dünyada bir teknoloji üssü haline getirebiliriz. Bir birleriyle konuşan akıllı cihazlar, önümüzdeki dönemde giderek yaygın hale gelecek.Cari fazla veren sektörümüz dijital beyaz eşya üretimiyle bunu daha da artıracak ve beyaz eşya tamamıyla yüksek teknoloji içeren ürün haline gelecek. Büyüyen dünya beyaz eşya pazarından daha fazla pay alabilmek ülkemizin uluslararası rekabet gücüne ve ekonomisine de önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

Türkiye beyaz eşya sektörünün 60.000 kişiye doğrudan 600.000 kişiye dolaylı istihdam sağlayan; 500 adet KOBİ büyüklüğünde yardımcı sanayi, 15.000 adet perakende satış noktası ve 3500 adet satış sonrası hizmet ağı ile çok büyük bir ekosistem olduğunu belirten CanDinçer, sektörün Ar-Ge gücünün altını çizdi. Ar-Ge kapasitesiyle Avrupa ekonomileri için ürün ve teknolojiler geliştirildiğini vurgulayan TÜRKBESD BaşkanıDinçer, “Dünyanın alternatif tedarik ve üretim merkezi arayışına girdiği bu dönemde, değişen koşullara hızla uyum sağlayan üretim kabiliyetimiz, Ar-Ge’miz, güçlü yan sanayimiz, nitelikli iş gücümüz ve özellikle Avrupa’ya coğrafi yakınlığımız ile ülkemiz ve sektörümüz adına büyük başarı potansiyeli görüyoruz” dedi.

Dünyada beyaz eşya sektörüne yön veren başlıca trendleri sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, dijitalleşme ve çok kanallı alışveriş olarak sıralayan Dinçer, TÜRKBESD üyelerinin bu alanlardaki çalışmalarından bahsetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise sektör raporu tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada; üretimi emek yoğun sektörlerden, orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlara kaydırma ve çeşitlendirme politikalarının pandemi dönemindeki sıkıntıları aşmaya yardımcı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Turizm ve hizmet sektörlerinde yaşanan daralmayı gıda ve imalat sanayimizin yüksek performansı dengeledi. Böylece ekonomimizi bu koşullarda dahi büyütmeyi başardık. Burada elbette öne çıkan sektörlerden biri hem içerde hem dışarda artan talebi karşılamada büyük bir gayret gösteren dayanıklı tüketim malları imalat sanayi oldu. Dayanıklı tüketim malları dediğimizde de en büyük pay siz beyaz eşya imalatçılarımızda. Ben bu süreçte gösterdikleri üstün gayret için sektördeki tüm üreticilerimizi ve emekçilerimizi tebrik ediyorum. Pandemi döneminde ortaya konulan bu başarının, sektörün uluslararası pazarlardaki konumunu pandemi sonrasında çok daha da kuvvetlendireceğine inanıyorum” dedi.

Bakan Varank konuşmasını şöyle sürdürdü: “Beyaz eşya sektörü bizim için çok kıymetli. Markalaşma, tasarım, ölçek ekonomisi ve AB standartlarına uyum bakımından örnek ve öncü bir sektör. Sağladığı nitelikli istihdam ve ihracat geliri ile imalat sanayimizin gelişiminde çok özel bir yere sahip. Bugün Avrupa’nın birinci dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üssü konumuna erişmiş durumdayız. Avrupa’da otomasyon seviyesi en yüksek üretim tesislerine sahibiz. Dünyanın en az enerji tüketen ürünlerini üretiyoruz. 4. Sanayi Devrimi uygulamalarında dünyadaki iyi uygulama örneklerini bir araya getiren "Global Lighthouse Network" girişiminde yer alan şirketlerimiz var. Yine sürdürülebilirlik konusundaki en prestijli endekslerden Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Türk firmalarımız da yer alıyor. Sektör bu özellikleriyle adeta Türk sanayinin uluslararası pazarlardaki vitrini konumunda. Tabi sektörün bu seviyeye ulaşmasında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine hükümetimizin desteğiyle yaptığı yatırımların çok büyük rolü var. Bu yatırımların yansımasını patent ve tasarım sayılarında gözlemleyebiliyoruz. Pandemiye rağmen, yapılan uluslararası patent başvuru sayısının bir önceki seneye göre yüzde 35, tasarım başvuru sayısının ise yüzde 65 artması takdire şayan bir başarı ve bizleri gerçekten gururlandırıyor.”

“Geleceği Bugünden Şekillendirmek” adlı yaklaşık 150 sayfalık raporun hazırlık sürecinde uzmanların, akademisyenlerin hazırlamış olduğu çok sayıda rapor incelendi. Kamunun hazırladığı stratejik belgeler, yasa ve yönetmelikler referans alındı. Sektör yetkilileri ile derinlemesine görüşmeler ve geniş kapsamlı tüketici araştırması yapıldı. Rapor tüm bu incelemeler ve analizler sonucunda Koç Sistem ve KoçDigital tarafından Gökçe Tabak danışmanlığında TÜRKBESD için hazırlandı.

Online tanıtım toplantısında Türkiye Beyaz Eşya Sektörün raporunun ana hatları Gökçe Tabak tarafından yapılan sunumla aktarıldı.

Raporda, Türkiye beyaz eşya sektörünün üretimde ve ihracatta yüksek katma değer yaratan, dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlayan, uluslararası rekabet gücü ve markalarıyla Türk ekonomisinin küresel ölçekte öne gelen sektörlerinden biri olduğu vurgulanıyor. TÜRKBESD’e üye firmaların üretiminin büyük bir bölümünü ihraç ettiği, 2020 yılı iç satışlarının ise 7,8 milyon adete ulaştığı belirtilen raporda sektörün güçlü yanları; yoğun ihracat odaklı üretim, küresel bilinirliği olan markalar, küresel pazar hakimiyeti, yüksek Ar-Ge kapasitesi, yüksek teknolojili ürünler, nitelikli insan kaynağı yapısı, yüksek istihdam yaratma kapasitesi ve yardımcı sanayileri ile güçlü ve olgun bir ekosistem olarak sıralanıyor. Raporda; Avrupa Birliği ile ilişkiler, ticaret savaşları ve COVID-19’un beyaz eşya sektörünü etkilediğine işaret ediliyor.

Sektörün ihracatının yüzde 72’sini Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı ifade edilen raporda, Avrupa Yeşil mutabakatı, Sınırda Karbon düzenlemesi, Avrupa Ekotasarım ve Enerji etiketi uygulaması, Gümrük Birliği modernizasyonu, Brexit sonrası süreç ve Siber güvenlik standartlarına uyum öncelikli konular olarak belirlenerek bu başlıklarda öneriler paylaşılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TCMB bünyesinde 3 yeni müdürlük kurulacak
İŞ-YAŞAMTCMB bünyesinde 3 yeni müdürlük kurulacak
Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması - Haberler
İŞ-YAŞAMBakan Elvan'dan enflasyon açıklaması
İSO Başkanı Bahçıvan: Finansman en büyük sorun - Haberler
İŞ-YAŞAMİSO Başkanı Bahçıvan: Finansman en büyük sorun
Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 1,3 milyon yolcu giriş çıkış yaptı
İŞ-YAŞAMYolcu geçişleri yüzde 80.4 azaldı
Ocakta fiyatı en fazla artan ürün mandalina, en çok düşen ise karnabahar oldu
İŞ-YAŞAMOcak ayı zam şampiyonu mandalina
Enflasyon sepetinde alkollü içecekler ve tütünün ağırlığı düşürüldü
İŞ-YAŞAMSepette gıdanın ağırlığı arttı
ENFLASYON| Son dakika: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
İŞ-YAŞAMEnflasyon rakamları açıklandı
Bakan Pekcan: Gizli zam uygulamalarına 114 bin 326 liraya varan idari para cezası verilecek
İŞ-YAŞAMGizli zam uygulamalarına ağır ceza
Son dakika! Bakanlıktan gramaj hilesine önlem - Haberler
İŞ-YAŞAMBakanlıktan gramaj hilesine önlem
Vergi istisnası 5 yıl uzatıldı - Haberler
İŞ-YAŞAMVergi istisnası 5 yıl uzatıldı