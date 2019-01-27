Bu yıl 25. yaşını kutlayan Turkcell yıl boyu sürecek kutlamalar kapsamında abonelerine özel kampanya ve cihaz tekliflerinin yanı sıra sürpriz hediyeler sunacağını duyurdu. Turkcell açıklamasına göre, 1994 yılında Türkiye’yi "cep telefonundan ilk alo"yla buluşturan şirket, 25. yıla özel bir de reklam filmi hazırladı. Reklam filminde Turkcell, "Sen Yap Diye" mesajıyla sadece kendi müşterilerine değil tüm Türkiye’ye hedeflerine varmaları için ne olursa olsun "yılmadan" çalışmalarını söylüyor. Filmde, Turkcell’lilere ilham verecek gerçek hikayeler anlatılıyor.



'25. yılımızı müşterilerimizle kutlayacağız'

Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, şu değerlendirmeyi yaptı: "Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla da en yeni ve en son teknolojiyi müşterilerimizle buluşturarak kendilerine her zaman dünya çapında hizmet sunuyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yani dünyanın ilk dijital operatörü olma başarımızda en büyük paylardan biri şüphesiz her zaman bizimle birlikte olan ve bizi destekleyen müşterilerimiz. 25. yılımızı da kendileriyle kutlayarak, 2019 boyunca onları şaşırtacak sürprizler sunacağız. Müşterilerimizin bize gösterdiği teveccühe layık olmak ve Türkiye’nin bayrağını dijital küresel ürün ve servislerimizle dünyada dalgalandırmaya devam etmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."



İlk kampanya 'Sen Yap Diye'

Açıklamada verilen bilgilere göre bunulacak ilk kampanya "Sen Yap Diye" olacak. Kampanyada, Turkcell kullanıcıları 6 hafta boyunca toplam 25GB internet kazanacak. 28 Ocak’ta başlayacak kampanyanın ilk haftasında fizy’de 25. şarkısını dinleyen tüm Turkcell’liler 3GB günlük internet kullanma şansına sahip olacak.

Diğer haftalarda ise kullanıcılar, TV+'da toplam 25 dakika TV/ film izlediklerinde, lifebox üzerinden rehberlerini yedeklerinde, yaani üzerinden 25. aramalarını yaptıklarında ve Dergilik’te 25 yayın indirdiklerinde yine 3’er GB günlük internet kazanacak. Kampanyanın sonundaki Paycell haftasında ise tek seferde Paycell’den 25 TL harcayanlar 10GB günlük internet kazanacaklar.