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Turkish Cargo, Mexico City'yi kargo uçuş ağına ekledi

Dünyanın 122 ülkesine hizmet sağlayan ve en hızlı büyüyen hava kargo markalarından biri olan Turkish Cargo, 3 Ekim'den itibaren Meksika’nın başkenti Mexico City'ye hava kargo seferleri başlatıyor

16.09.2018 - 13:03 | Güncelleme: AA

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Mexico City, Turkish Cargo’nun kargo uçuşu yaptığı 85'inci uçuş noktası olacak.

Turkish Cargo'nun Latin Amerika'da 8'inci, Amerika Kıtası’nda ise 19'uncu uçuş noktası olacak Mexico City, bayrak taşıyıcı kargo şirketinin 5 farklı kıtadaki 300’den fazla noktayı kapsayan geniş uçuş ağı ile dünyaya bağlanacak.

Boeing 777F tipi geniş gövde kargo uçakları ile icra edilecek seferler, iki ayrı rotada gerçekleştirilecek. İlk rotada İstanbul'dan havalanacak kargo uçakları Madrid aktarmalı olarak Mexico City'ye ulaşacak. Mexico City sonrası uçaklar, Bogota, Curaçao ve Maastricht rotasını takip ederek İstanbul'a dönecek. İkinci rotada ise Madrid aktarmalı olarak Mexico City'ye ulaşacak uçaklar, Houston üzerinden İstanbul’a dönecek.
Dünyanın en kalabalık nüfusa sahip onuncu ülkesi Meksika’nın en büyük şehri olan Mexico City ihraç ettiği taze çiçekler, bozulabilir meyve ve sebzeler, teknolojik ürünler, otomobiller ile öne çıkıyor. Mexico City’nin başlıca ithalat kalemleri arasında ise otomobil, kimyasallar, petrokimya ürünleri, tekstil ürünleri, balık, ilaç, çiçek ve diğer bozulabilir ürünler bulunuyor.

Uçuş ağına eklediği yeni destinasyonlar, mevcut altyapısı ve gerçekleştirdiği yatırımlarla sürdürülebilir bir büyüme sağlayan Turkish Cargo, ticaret ağıyla Latin Amerika ülkeleri arasında önemli bir ticari köprü vazifesi gören Mexico City ile birlikte hem Latin Amerika’da hem de Amerika Kıtası’ndaki arzını arttırmayı hedefliyor.

 

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