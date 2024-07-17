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        Türkiye: 63 - Litvanya: 79 | MAÇ SONUCU

        Basketbol FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Türkiye, Litvanya'ya 79-63 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 23:41 Güncelleme: 17.07.2024 - 23:41
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        Genç Milliler, Litvanya'ya elendi!
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        Türkiye, Basketbol FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Litvanya'ya 79-63 yenilerek turnuvaya veda etti.

        Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 18-17 önde kapatan ay-yıldızlılar, devreye ise 37-35 geride girdi.

        Üçüncü çeyrekte farkı açan Litvanya, son periyoda 59-39 önde girerken maçı da 79-63 kazandı.

        Karşılaşmayı kazanan Litvanya, çeyrek finale yükseldi.

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