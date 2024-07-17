Türkiye: 63 - Litvanya: 79 | MAÇ SONUCU
Basketbol FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Türkiye, Litvanya'ya 79-63 yenildi.
Türkiye, Basketbol FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Litvanya'ya 79-63 yenilerek turnuvaya veda etti.
Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 18-17 önde kapatan ay-yıldızlılar, devreye ise 37-35 geride girdi.
Üçüncü çeyrekte farkı açan Litvanya, son periyoda 59-39 önde girerken maçı da 79-63 kazandı.
Karşılaşmayı kazanan Litvanya, çeyrek finale yükseldi.