Türkiye: 71 - İsrail: 80 | MAÇ SONUCU
FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda İsrail'e 80-71 yenildi.
Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İsrail'e 80-71 yenilerek elendi.
Portekiz'in Matosinhos kentinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan milliler, son 16 turu maçında B Grubu üçüncüsü İsrail ile karşılaştı.
Müsabakanın ilk yarısını 50-35 geride tamamlayan milli takım, sahadan 80-71 mağlup ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'nda klasman karşılaşmaları yapacak.