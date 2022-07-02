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Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 7. gününde 24 madalyayla rekor kırdı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 7. gününde Türkiye, 12'si altın 24 madalya kazandı

Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 7. gününde 24 madalyayla rekor kırdı
AA

Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 7'nci günü tamamlandı. Türkiye, organizasyonda "en çok madalya" ve "en çok altın madalya" aldığı gün sonunu yaşadı.

Türkiye, dün organizasyonda, 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz toplam 24 madalya kazandı

Türkiye, yedi günün sonunda, 33 altın, 16 gümüş, 23 bronz toplam 72 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini korudu.

GÜN GÜN MADALYA SAYISI

İkinci gün: 1 altın, 1 bronz.

Üçüncü gün: 5 altın, 4 bronz.

Dördüncü gün: 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz.

Beşinci gün: 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz.

Altıncı gün: 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz.

Yedinci gün: 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz

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