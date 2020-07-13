A Milli Futbol Takımı, Almanya ile Köln’de oynanacak olan hazırlık karşılaşmasında mücadele edecek. Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, yaptığı açıklamada Türkiye ve Çek Cumhuriyeti ile hazırlık maçlarında oynayacaklarını belirtti. Köln’de oynanacak müsabakanın saati ise henüz belli değil.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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